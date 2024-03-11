Hill: больше половины американцев считают Байдена неуважаемым лидером

Согласно опросу, только треть американцев уверена, что президент Байден пользуется уважением среди мировых лидеров, пишет The Hill. При этом 42% считают, что другие государства доброжелательно относятся к США, — это самый низкий показатель с 2017 года.

Лишь треть американцев (37%) считает, что президент Джо Байден пользуется уважением среди мировых лидеров, приводит The Hill результаты февральского опроса Гэллапа, опубликованные в понедельник. Этот показатель не поменялся с прошлого года, однако он значительно меньше, чем в 2021 (58%) и 2022 годах (40%). В то же время 58% респондентов утверждают, что лидера США не уважают, а у 5% нет мнения по этому вопросу.

Опрос показал, что только 42% американцев уверены, что другие страны доброжелательно относятся к Америке. Это самый низкий показатель с февраля 2017 года. За первые три года президентства Байдена он оставался в районе 48—49%, как и число американцев, которые были довольны положением страны на мировой арене (37%). По последним данным, однако, эта цифра снизилась до 33%, потому что некоторые демократы недовольны тем, что власти поддерживают Израиль и его операцию в секторе Газа.

Обычно ответы на вопрос о роли США в мире отражают партийное разделение респондентов: республиканцы выше оценивают своих президентов и наоборот. Так, положением страны при Байдене в среднем довольны 56% демократов, 12% республиканцев и 37% независимых избирателей. Аналогично 76% демократов заявили, что президента уважают мировые лидеры, тогда как среди республиканцев так считают лишь 9% и 42% независимых избирателей. Во время срока Трампа, напротив, удовлетворение от положения США выражали 71% республиканцев, 18% демократов и 18% независимых избирателей, а об уважении президента говорили 65%, 5% и 25% соответственно.