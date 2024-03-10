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Реванш Трамп — Байден неизбежен: кандидаты обменялись обвинениями в адрес друг друга

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Джо Байден и Дональд Трамп на митингах в штате Джорджия предупредили американцев об ужасных последствиях, которые ждут страну в случае победы оппонента, пишет Associated Press. Эти предупреждения прозвучали на фоне того, как реванш между двумя политиками на грядущих президентских выборах стал почти неизбежным.
Реванш Трамп — Байден неизбежен: кандидаты обменялись обвинениями в адрес друг друга
AP
Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп на «дуэльных митингах» в штате Джорджия предупредили американцев об ужасных последствиях для страны в случае победы оппонента на ноябрьских президентских выборах, сообщает Associated Press.

«Когда он говорит, что хочет быть диктатором, я ему верю, — сказал Байден о Трампе. — В ноябре этого года голосование будет идти буквально за наши свободы».

Трамп же раскритиковал Байдена за его пограничную политику.

«То, что сделал Джо Байден на нашей границе, — это преступление против человечества и народа нашей страны, за которое ему никогда не будет прощения», — заявил республиканец.

Как отмечает издание, после побед Трампа и Байдена на внутрипартийных голосованиях в «супервторник» реванш между двумя политиками теперь почти неизбежен.
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источник
Associated Press США Северная Америка
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