Болтон предложил Трампу посеять хаос в ООН

Вместо того чтобы сосредотачивать свой гнев на НАТО и его членах, Трамп мог бы с пользой сеять хаос в ООН, пишет в своей статье для The Wall Street Journal бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отмечает, что сосредоточенность экс-главы Белого дома на альянсе «защищает от пристального внимания Организацию Объединённых Наций и другие международные институты, которые гораздо более враждебны к Америке».

Экс-президенту США Дональду Трампу следует перенаправить свои нападки с НАТО на ООН, пишет в своей статье для The Wall Street Journal его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.



«Сосредоточенность Трампа на НАТО защищает от пристального внимания Организацию Объединённых Наций и другие международные институты, которые гораздо более враждебны к Америке», — отмечает он.



Для гнева Трампа и его сторонников, недовольных тем, что некоторые члены Североатлантического альянса не выполняют требования по расходам на оборону, есть лучшие цели.



«Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН», — считает Болтон.



При этом он напоминает, что США различными способами финансируют более 20% расходов этой организации.



«Никто не станет защищать нас или поддерживать международную систему в пользу Америки, если мы этого не сделаем. Это требует выделения необходимых ресурсов и расширения нашего влияния через такие альянсы, как НАТО. Если мы сократим нашу обороноспособность или отступим с сильных позиций, то этот вакуум заполнят другие, что неизбежно будет нам невыгодно», — отмечает Болтон.