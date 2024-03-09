Болтон предложил Трампу посеять хаос в ООН

22:05
Туктамышева эмоциональное отреагировала на второе место в «Русском вызове»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
21:57
США пригрозили санкциями Raiffeisen Bank за работу в России
США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.
21:51
Балицкий: пожар на электроподстанции произошёл в Пологах из-за атаки ВСУ
Украинские военные ударили беспилотниками по электроподстанции в Пологах в Запорожской области, энергоснабжение города прекращено. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
21:50
Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии.
21:35
Шишкин — о трансферах «Зенита»: их подход помогает завоёвывать трофеи
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал большое количество бразильских легионеров в составе «Зенита».
21:35
Spiegel: Хабек матом раскритиковал политиков, решающих мировые проблемы
Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек в ходе выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке матом призвал политиков решать проблемы.
21:30
Шишкин призвал позволить Абаскалю доработать до конца сезона
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос, не кажется ли, что «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля уже достиг своего потолка.
21:26
Роспотребнадзор сообщил о высокой готовности России к борьбе с новыми вирусами
Готовность России к борьбе с новыми вирусами находится на высоком уровне на фоне обсуждений в научном обществе «болезни X». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
21:22
Щербакова, Трусова и Валиева посетили турнир «Русский вызов»
Фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева присутствовали на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
21:10
Нетаньяху заявил, что Израиль не будет слушать критику Эрдогана по сектору Газа
Власти Израиля не будут выслушивать критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по военным действиям в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
21:08
Костомаров и Домнина выступили на турнире шоу-программ вне конкурса
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в паре с женой Оксаной Домниной выступил с номером на турнире шоу-программ «Русский вызов».
20:57
Голы Чавеса и Тюкавина позволили «Динамо» обыграть «Ахмат» в 20-м туре РПЛ
«Динамо» одержало победу над «Ахматом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:53
Детский футбольный тренер рассказал, что поехал в зону СВО по зову сердца
Детский футбольный тренер рассказал военкору RT Ивану Полянскому о том, что отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) по зову сердца.
20:50
Вайцеховская: у Ягудина такая энергетика, что ветром сносит
Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала выступление фигуриста Алексея Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов».
20:38
ВВС Швеции впервые пролетели у границ России после вступления страны в НАТО
Самолёты ВВС Швеции впервые пролетели у российской границы с момента вступления страны в НАТО.
20:35
Ягудин выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов»
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов».
20:29
Telegraph: в Европе должны готовиться к возможному выходу США из НАТО
В Европе должны готовиться к тому, что США, возможно, выйдут из НАТО, заявили несколько дипломатов из стран альянса.
20:26
Байден подписал проект бюджета для финансирования части ведомств в США
Президент США Джо Байден подписал проект бюджета о выделении $460 млрд для финансирования части федеральных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
20:22
Ларионов разочарован вылетом «Торпедо» из Кубка Гагарина
Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов отреагировал на вылет команды после первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:21
Папа Римский заявил, что проигрывающая сторона на Украине должна признать это
Проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь храбрость признать это и пойти на переговоры, заявил Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.
20:15
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Сигнал воздушной тревоги объявили в нескольких регионах Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
20:10
Вайцеховская — о номере Коляды с женой: зачем ему эта девушка под потолком
Обозреватель RT Елена Вайцеховская оценила выступление фигуриста Михаила Коляды на турнире шоу-программ «Русский вызов».
20:06
Студента МГУ арестовали за проукраинский лозунг в названии сети Wi-Fi
Студента МГУ им. Ломоносова арестовали на десять суток за проукраинский лозунг, содержащийся в названии сети Wi-Fi.
19:52
Новым президентом Пакистана стал Асиф Зардари
Сопредседатель «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана.
19:50
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче первого тура женской Суперлиги
Женский «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче первого тура Суперлиги.
19:43
Громкие звуки в Севастополе объяснили учениями флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города учениями флота.
19:37
«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, у Кейна — хет-трик
«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
19:27
В Пентагоне не принимали решения о переброске морпехов на Гаити
В США пока не принимали решений о переброске американских морпехов на Гаити.
19:27
СКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
СКА одержал победу над «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024.
19:25
Шишкин: затяжной перерыв не пошёл «Краснодару» на пользу
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин оценил шансы «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
19:20
Шишкин: в Медиалигу попадают те, кто не сумел пробиться в большой футбол
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказал своё мнение о Медийной футбольной лиге.
19:13
Пьяный военный в Николаеве выстрелил в мужчину, сделавшего замечание
Украинский военный в нетрезвом состоянии выстрелил в мужчину, который сделал ему замечание.
19:09
Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией
Пресс-служба сборной Парагвая опубликовала список игроков, выступающих в зарубежных лигах, которые примут участие в товарищеском матче с Россией.
19:03
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.
18:57
В Москве продлят меры поддержки высокотехнологичного бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице.
18:53
Россиянин Власов выиграл седьмой этап велогонки «Париж — Ницца»
Россиянин Александр Власов выиграл седьмой этап многодневной велогонки «Париж — Ницца».
18:51
Геофизик Коломин прокомментировал ночную вспышку на Солнце
Заместитель директора Института прикладной геофизики имени Фёдорова Вадим Коломин прокомментировал ночную вспышку на Солнце.
18:49
В Венесуэле началось досрочное голосование на выборах президента России
На острове Маргарита и в Барселоне началось досрочное голосование на выборах президента России, заявил глава избиркома и российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
18:49
Решение по вызову Захаряна в сборную России будет принимать тренерский штаб
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о вызове своего клиента в сборную России.
18:44
Тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже
Россиянин Максим Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже.
18:40
Вайцеховская: Муравьёвой на льду пока не хватает внутренней актёрской наполненности
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о программе фигуристки Софьи Муравьёвой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
18:33
Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ олимпийскому чемпиону Гринькову
Российская фигуристка Софья Муравьёва выступила на турнире шоу-программ с номером, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову.
18:32
Минниханов поручил провести в Татарстане противопаводковые мероприятия
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в регионе противопаводковые мероприятия.
18:29
Французские фермеры и рыболовы на 135 тракторах вышли на протесты
Французские фермеры и рыболовы вышли на протесты в Булонь-сюр-Мер у крупнейшего рыболовного порта Франции.
18:28
Рогов обратил внимание на факт, что Зеленский назвал корветы именами предателей
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский дал новым корветам имена предателей, так как они близки ему по духу.
18:27
Проректор Дымова рассказала о способах подготовки к экзаменам
Светлана Дымова, проректор Института бизнеса и дизайна B&D, рассказала об эффективных способах подготовки к экзаменам.
18:26
Гол Трошечкина помог «Пари НН» победить «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ
«Пари НН» победил «Рубин» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:24
Семак сообщил, что Кассьерра получил травму головы в матче с «Уралом»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил травму головы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
18:21
Специалист Пак заявила о сокращении среднего срока работы на одном месте
HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.
18:15
Вайцеховская: всё-таки Гуменник не катает музыку, он — сама музыка и есть
Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от выступления фигуриста Петра Гуменника на турнире шоу-программ «Русский вызов».