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Washington Times: излишне вспыльчивого Байдена заподозрили в приёме амфетамина

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В интервью The Washington Times калифорнийский психиатр Кэрол Либерман дала оценку поведению американского президента во время послания «О положении страны». По мнению эксперта, необычная жестикуляция и агрессия, которую демонстрировал глава Белого дома, свидетельствовали о том, что ему давали некие медицинские препараты, призванные скрыть его деменцию.
Washington Times: излишне вспыльчивого Байдена заподозрили в приёме амфетамина
AP

Во время обращения к конгрессу Джо Байден продемонстрировал признаки употребления стимуляторов, призванных замаскировать снижение его когнитивных способностей. Такое мнение в интервью The Washington Times высказала калифорнийский психиатр Кэрол Либерман, которая работает с пожилыми пациентами, страдающими деменцией.

Эксперт обратила внимание, что американский президент обычно «говорит медленно и спотыкается». Но, выступая перед законодателями, он тараторил и выражался «вспыльчиво и гневно», что является типичными признаками для человека, принимающего амфетамины.  
 
По словам Либерман, о потенциальном употреблении фармацевтических препаратов свидетельствовала не только манера речи, но и поведение главы Белого дома. Например, во время выступления он часто жестикулировал и быстро двигал руками, хотя обычно держит их на трибуне, читая текст с телесуфлёра.
 
«Эмоциональная нестабильность является признаком деменции, и она (эмоциональная нестабильность. — ИноТВ) усилилась из-за аддералла или амфетамина, которые ему дали. Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон», — подчеркнула Либерман.
 
Примечательно, что ещё на прошлой президентской гонке Трамп обвинял Байдена в употреблении препаратов для повышения умственных способностей. Более того, республиканец требовал, чтобы его оппонент сдал тест на наркотики перед их дебатами, напоминает The Washington Times.   
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