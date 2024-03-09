Орбан поддержал Трампа: только его победа на выборах может принести мир на Украину

После встречи с Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии поддержал стремление экс-президента США вернуться в Белый дом, сообщает Reuters. По мнению Орбана, только возвращение Трампа на пост президента США принесёт мир на Украину. Более того, там и сейчас не было бы боевых действий, если бы на прошлых американских выборах победил Трамп.

Премьер-министр Венгрии давно враждует со своими коллегами по Евросоюзу по целому ряду вопросов, включая отказ от поставок оружия на Украину и поддержание экономических связей с Москвой после начала российской военной спецоперации в 2022 году, отмечает Reuters.

После встречи с бывшим президентом США Виктор Орбан поддержал стремление своего давнего союзника Дональда Трампа вернуться в Белый дом. Орбан заявил, что только возвращение кандидата от республиканцев Трампа на пост президента может принести мир на Украину. «Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир. Он — один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — написал Орбан в посте на сайте X.

Орбан, которым многие консерваторы в США восхищаются за его жёсткую политику в отношении иммиграции, механизмы поддержки семьи и активную позицию в отношении национального суверенитета, заявил, что при президентстве Трампа в 2017—2021 годах на Ближнем Востоке и Украине был мир. По его словам, если бы Трамп был переизбран в 2020 году, сейчас на Украине также не было бы военных действий.