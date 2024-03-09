Орбан поддержал Трампа: только его победа на выборах может принести мир на Украину

14:35
Учения по управлению «Искандером-М» прошли на полигоне в Калининградской области
Тренировки по управлению ракетными ударами комплекса «Искандер-М» прошли на одном из полигонов в Калининградской области.
14:31
AC: НАТО не пойдёт на прямое столкновение с Россией ради Украины
Страны Североатлантического альянса не пойдут на прямое военное столкновение с Россией ради защиты Украины, пишет издание The American Conservative.
14:29
Брат Туменова — о госпитализации бойца: видимо, поджелудочная не выдержала
Старший брат бойца АСА Биберта Туменова Альберт рассказал о состоянии здоровья бойца.
14:21
Президент Египта: на восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд
Восстановление сектора Газа потребует более $90 млрд, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
14:16
Аверины не планируют переходить на госслужбу
Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины не планируют переходить на госслужбу.
14:14
На острове Самуи задержали троих россиян за нелегальные услуги в салоне красоты
На острове Самуи в Таиланде задержали троих россиян за нелегальные услуги в салоне красоты.
14:12
Невестку Трампа Лару назначили сопредседателем комитета Республиканской партии
Невестка бывшего американского президента Дональда Трампа Лара стала сопредседателем Национального комитета Республиканской партии.
14:03
В центре Тулузы обрушился четырёхэтажный дом
Четырёхэтажный жилой дом обрушился в центре французской Тулузы.
14:00
FT: США одобрили финпомощь тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
Американский конгресс одобрил выделение $7,1 млрд на экономическую поддержку ряда тихоокеанских государств в обмен на военное присутствие Соединённых Штатов в этих странах.
13:59
Новичок ЦСКА Риванди присоединился к команде
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что новичок команды Амирхоссейн Риванди присоединился к команде.
13:50
Сальдо: мужчина пострадал при обстреле Голой Пристани в Херсонской области
Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области.
13:47
Один человек пострадал при ударе ВСУ по грузовикам с углём в Харьковской области
Один человек пострадал в результате удара Вооружённых сил Украины по грузовикам с углём, который предназначался для жителей Харьковской области.
13:45
Сорин призвал не искать виноватых в завале лыжниц на Спартакиаде
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.
13:44
Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки С-300
Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки С-300 в Донецкой Народной Республике.
13:40
Khaleej Times пишет о шторме в ОАЭ
Издание Khaleej Times сообщает о сильном шторме в Объединённых Арабских Эмиратах.
13:32
МО: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили более 300 военных
Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении в течение суток составили более 300 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
13:29
Давила уверен, что ЦСКА может бороться за победу в РПЛ и Кубке России
Нападающий ЦСКА Виктор Давила уверен, что команда может бороться за победу в РПЛ и Кубке России.
13:24
«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремел взрыв, сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
13:20
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
13:15
Билялетдинов: не думаю, что «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов обратился к игрокам после вылета из Кубка Гагарина.
13:14
ВС России уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР
ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 украинской армии в районе Покровска в Донецкой Народной Республике.
13:09
Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР
Силы противовоздушной обороны ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
13:02
Меркурис: Зеленский своим визитом раскрыл координаты секретной базы в Одессе
Владимир Зеленский визитом в Одессу раскрыл месторасположение секретной базы, где готовились специалисты по управлению морскими беспилотниками.
12:58
Песков считает неполноценными соревнования по фигурному катанию без россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о соревнованиях по фигурному катанию без россиян.
12:57
МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания выражает свою готовность помочь Германии при решении проблем, связанных с поставками крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.
12:47
Минздрав: число жертв операции Израиля в секторе Газа превысило 30,9 тысячи
Более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.
12:46
ЕК проверит польские консульства в КНР и на Филиппинах из-за визового скандала
Европейская комиссия намерена провести проверку в польских консульствах в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) после визового скандала.
12:44
Рублёв: у Маррея было много шансов, и мне повезло, что я выиграл
Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над британцем Энди Марреем на турнире ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
12:36
ECDC: в Европе наблюдается рост венерических заболеваний
В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путём, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
12:29
Одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице
Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов сообщил, что одна из пострадавших в завале на Спартакиаде лыжниц остаётся в больнице.
12:29
Казахстан подтвердил гражданство двух нейтрализованных в России террористов
Власти Казахстана подтвердили гражданство республики у двух нейтрализованных российскими силовыми структурами террористов при попытке организации теракта в России.
12:19
Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки
Украина может потерять ещё больше территорий на фоне продвижения Вооружённых сил России после освобождения Авдеевки, пишет издание Business Insider.
12:16
WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что российская фигуристка Камила Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на турниры.
12:13
В Пулкове спецгрузовик повредил крыло самолёта
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где спецгрузовик повредил крыло самолёта.
12:04
Гладков: ВСУ атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника, сбросив на жилой сектор взрывное устройство.
11:58
Лиллард вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству трёхочковых
Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард продолжает ставить личные рекорды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
11:54
Обломки сбитого БПЛА ВСУ не повредили несущие конструкции поликлиники в Курске
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника, которые упали на крышу поликлиники в Курске, не повредили несущие конструкции здания.
11:48
В Польше фермеры заявили о намерении продолжать протесты
Польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с премьер-министром Дональдом Туском.
11:47
«Зеркало недели»: Залужный до назначения послом был признан непригодным к службе
Военно-врачебная комиссия признала бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного непригодным к военной службе до назначения украинским послом в Великобритании.
11:44
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.
11:41
Макрон подписал закон, закрепляющий в Конституции право женщин на аборт
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности.
11:40
Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов
Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили, что не примут участия в соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
11:38
Глава МИД Армении: власти страны активно обсуждают идею вступления в ЕС
Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что в настоящий момент власти Армении активно обсуждают идею вступления страны в Европейский союз.
11:33
В Запорожье полиция нашла похищенную в Чехии в 2009 году машину
Полиция Запорожья обнаружила автомобиль марки Audi, похищенный в Чехии в 2009 году.
11:31
Беднар — о Ничушкине: очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о возвращении Валерия Ничушкина на лёд после прохождения программы помощи.
11:28
Гладков: ВСУ сбросили боеприпас на частное жилое домовладение в селе Безымено
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на частное жилое домовладение в селе Безымено.
11:23
Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории француз Фрэнсис Нганну после поражения от экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.
11:21
Гладков: пострадавший при атаке БПЛА находится в реанимации
Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации.
11:12
Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу является большой ошибкой в истории страны.
11:09
Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172
Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что российский боец Биберт Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.