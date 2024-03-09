Daily Mail: демократам остаётся уповать только на то, что Байдена подведёт здоровье
Речь в конгрессе США, которую Джо Байден произнёс с «воодушевлением и силой», дала его сторонникам надежду, что ему всё-таки удастся переизбраться на второй срок. Но такой сценарий выглядит маловероятным с учётом его низкой популярности, которая едва ли поднимется на фоне провальной миграционной политики и экономических неурядиц, с которыми сталкиваются американцы, считает обозреватель Daily Mail Эндрю Нил.
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