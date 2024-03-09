Карлсон: демократы уже работают над фальсификацией выборов в пользу Байдена

Байден и демократы знают, что нынешний глава Белого дома не может победить на предстоящих президентских выборах, заявил американский журналист Такер Карлсон. Поэтому они вознамерились украсть эти выборы, причём об их планах уже известно, так как они говорят об этом вслух.

КРИС ХЕЙЗ, ведущий MSNBC: Джо Байден хорош в политике, он очень хорош в политике. Этот человек действительно знает, что делает, и это можно увидеть в подобных ситуациях.



(Такер смеётся.) Джо Байден просто очень хорош в политике. Это то самое, в чём он очень хорош. Да неужели? Если Джо Байден так хорош в политике, то почему он проигрывает Дональду Трампу, который, как нас всех заверили, является умственно отсталым расистом и за которого не проголосует ни один нормальный человек. Сейчас Джо Байден серьёзно уступает Дональду Трампу, но при этом он хорош в политике? Да, именно так. Дамы и господа, Крис Хейз — самая известная лесбиянка* на телевидении.



Повторюсь: они не могут победить, но они не сдаются. О чём же это говорит? Ну, они собираются украсть выборы. И нам известно, что они собираются украсть выборы, поскольку они уже говорят об этом вслух. Вот что на днях в городе Селма, штат Алабама, сказал генеральный прокурор Соединённых Штатов, главный правоохранитель нашей страны. Послушайте.



МЕРРИК ГАРЛАНД. Генеральный прокурор США: Избирательное право всё ещё подвергается нападкам. Именно поэтому Министерство юстиции даёт отпор. Именно поэтому, когда я вступил в должность, одним из первых дел на моём посту было двукратное расширение отдела по вопросам голосования в Управлении гражданских прав. Именно поэтому мы противостоим усилиям штатов и подведомственных областей, которые пытаются ввести дискриминационные, обременительные и ненужные ограничения в сфере доступа к голосованию, в том числе те, что касаются голосования по почте, использования уличных ящиков для бюллетеней и требований по предъявлению удостоверения личности. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы заблокировать принятие дискриминационных планов по изменению границ избирательных округов, цель которых — разбавить голоса темнокожих и других небелых избирателей.



Уловили? Разумеется, вы расисты. Это всегдашний посыл. Но обратите внимание на детали того, что сказал генеральный прокурор Соединённых Штатов: голосование по почте, уличные ящики для бюллетеней, требование предъявить удостоверение личности. Главный правоохранитель правительства Соединённых Штатов говорит вам, что это аморально, даже по-расистски и незаконно просить у людей удостоверение личности при голосовании, чтобы таким образом проверить, что они — те, за кого себя выдают.



Дата публикации 08 марта 2024 года.



* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.