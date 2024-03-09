Карлсон: демократы уже работают над фальсификацией выборов в пользу Байдена
КРИС ХЕЙЗ, ведущий MSNBC: Джо Байден хорош в политике, он очень хорош в политике. Этот человек действительно знает, что делает, и это можно увидеть в подобных ситуациях.
(Такер смеётся.) Джо Байден просто очень хорош в политике. Это то самое, в чём он очень хорош. Да неужели? Если Джо Байден так хорош в политике, то почему он проигрывает Дональду Трампу, который, как нас всех заверили, является умственно отсталым расистом и за которого не проголосует ни один нормальный человек. Сейчас Джо Байден серьёзно уступает Дональду Трампу, но при этом он хорош в политике? Да, именно так. Дамы и господа, Крис Хейз — самая известная лесбиянка* на телевидении.
Повторюсь: они не могут победить, но они не сдаются. О чём же это говорит? Ну, они собираются украсть выборы. И нам известно, что они собираются украсть выборы, поскольку они уже говорят об этом вслух. Вот что на днях в городе Селма, штат Алабама, сказал генеральный прокурор Соединённых Штатов, главный правоохранитель нашей страны. Послушайте.
МЕРРИК ГАРЛАНД. Генеральный прокурор США: Избирательное право всё ещё подвергается нападкам. Именно поэтому Министерство юстиции даёт отпор. Именно поэтому, когда я вступил в должность, одним из первых дел на моём посту было двукратное расширение отдела по вопросам голосования в Управлении гражданских прав. Именно поэтому мы противостоим усилиям штатов и подведомственных областей, которые пытаются ввести дискриминационные, обременительные и ненужные ограничения в сфере доступа к голосованию, в том числе те, что касаются голосования по почте, использования уличных ящиков для бюллетеней и требований по предъявлению удостоверения личности. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы заблокировать принятие дискриминационных планов по изменению границ избирательных округов, цель которых — разбавить голоса темнокожих и других небелых избирателей.
Уловили? Разумеется, вы расисты. Это всегдашний посыл. Но обратите внимание на детали того, что сказал генеральный прокурор Соединённых Штатов: голосование по почте, уличные ящики для бюллетеней, требование предъявить удостоверение личности. Главный правоохранитель правительства Соединённых Штатов говорит вам, что это аморально, даже по-расистски и незаконно просить у людей удостоверение личности при голосовании, чтобы таким образом проверить, что они — те, за кого себя выдают.
Дата публикации 08 марта 2024 года.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.