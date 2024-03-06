TCN: у Джо Байдена были признаки деменции ещё в 2012 году, признал психиатр

Ещё в 2012 году, когда Джо Байден баллотировался на должность вице-президента, психиатр Кит Эблоу заявлял, что у будущего лидера США присутствуют признаки деменции. Как рассказал врач журналисту Такеру Карлсону, тогда он подвергся крупной критике и взбучке за то, что рассказал об этом на телевидении.

Если вы хоть сколько-нибудь следили за историей о ноутбуке Хантера Байдена, то можете вспомнить следующий сюжет, который пару лет назад день или два держался в новостях. В феврале 2020 года Управление по борьбе с наркотиками США устроило обыск в доме психиатра Кита Эблоу, на протяжении лет регулярно появлявшегося в эфире Fox News. Во время обыска УБН изъяло ноутбук Хантера Байдена и так и не вернуло его доктору Киту Эблоу. Насколько нам известно, за год-два до этого Хантер Байден проходил лечение у доктора Эблоу. Ноутбук был у него в офисе, и его забрали. Как забрали и его огнестрельное оружие. Власти штата Массачусетс забрали из дома Кита Эблоу всё принадлежащее ему огнестрельное оружие — оно также не было возвращено. Стоит отметить, что уголовных судимостей у доктора Кита Эблоу не было. Что же произошло?

По работе на кабельном телевидении мы были знакомы с доктором Китом Эблоу, и только сейчас мы связались с ним и пригласили на программу, чтобы он объяснил ситуацию: «Первое — вы лечили Хантера Байдена. Второе — у вас дома лежал его ноутбук. Третье — Управление по борьбе с наркотиками (ведомство, которое, как мы считали, не уполномочено забирать компьютеры у людей из дома) ноутбук Хантера Байдена изъяло и не вернуло. Что же это такое?»

И сейчас доктор Кит Эблоу с нами в студии. Доктор, большое спасибо, что пришли.

КИТ ЭБЛОУ, психиатр: Спасибо за приглашение!

Итак, речь идёт о той истории, которую я как-то прочитал в газете, а последние годы думал: «Да что же это такое было?» Ответа не знаю. Здравый смысл подсказывает, что разглашать подробности того, как вы лечили Хантера Байдена, вам нельзя, потому что даже после COVID-19 у нас действуют законы о конфиденциальности медицинской информации. Но могли бы вы — в той степени, насколько возможно, — рассказать, что это было?

КИТ ЭБЛОУ: Объяснить причины изъятия этих вещей или проведения у меня обыска я не могу. Но могу сказать, что означенный ноутбук был одним из тех предметов, которые у меня забрали, и я так и не понял, зачем УБН было приходить ко мне в офис. Я добивался возвращения ноутбука господину Байдену, взаимодействуя с УБН через своего адвоката, ведь ответственный подход диктует именно это. Кстати, поэтому теория Кевина Морриса, будто источником, от которого был получен ноутбук, изначально был Кит Эблоу — вот, мол, через кого произошла утечка! — абсурдна.

Могли бы вы несколько это прояснить? Я вас знал просто потому, что мы несколько лет работали на одном канале, и был потрясён, когда узнал — по крайней мере, прочитал, — что вы лечили Хантера Байдена. Так он был вашим пациентом?

КИТ ЭБЛОУ: Да. На протяжении лет, как вам известно, у меня лечились очень известные личности: члены Кабинета и другие. Знаете, болезнь объединяет людей. Если человек чем-то серьёзно страдает, политические моменты значения не имеют. Хантер Байден обратился за помощью, несмотря на то что я первым на американском телевидении в 2012 году предположил у его отца проблемы с деменцией. Это было во время дебатов между кандидатами в вице-президенты, когда Джо Байден баллотировался на ту должность.

Да.

КИТ ЭБЛОУ: Я тогда сказал: «Не знаю. На мой взгляд, налицо признаки деменции». И подвергся крупной критике и взбучке. А сказал я это в эфире нашего бывшего работодателя. Так что могло показаться любопытным…

Очень любопытным.

КИТ ЭБЛОУ: …что он обратился за помощью ко мне. Но с другой стороны, действительно, в трудной ситуации…

Конечно.

КИТ ЭБЛОУ: … обращаешься к человеку, который, как тебе кажется, поможет, и отбрасываешь всё остальное — как сделал бы и тот, кто тебя лечит.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.