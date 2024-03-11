Fox News Оригинал

Тулси Габбард: ложь администрации Байдена оскорбляет интеллект американцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
В последнее время правительство США делает вид, что пересматривает свой провальный курс в отношении границы и полиции. Но все эти изменения являются неискренними и служат одной-единственной цели — сбить с толку избирателей, заявила в интервью Fox News экс-конгрессвумен Тулси Габбард. Она выразила надежду, что американцы не купятся на эту откровенную ложь Белого дома и не отдадут голос Джо Байдену.

Долгое время президент Трамп заявлял, что города-убежища для нелегальных иммигрантов представляют собой огромную проблему. Он пытался их запретить. Все говорили: «Вы ужасный человек, который не любит меньшинства!»

И угадайте что? На днях Белый дом заявил, что службе иммиграционного и таможенного контроля пора сотрудничать с местными властями. Да неужели? Разве это не интересно, что теперь, когда граница разрушена, они просто решают, кто её разрушил?
 
И теперь мы видим, как преступность захлёстывает города. Мы наблюдаем, как антиполицейская позиция сменяется поддержкой правоохранительных органов из-за результатов политики, с которой нас вынудили иметь дело. Насколько эти проблемы Америки возвращают к Трампу, позволяя ему одержать победу?
 
ТУЛСИ ГАББАРД, экс-кандидат в президенты США: На мой взгляд, самые насущные вопросы, волнующие сегодня американцев, связаны с наглядным контрастом между тем, что Байден сделал с нашей страной, и тем, какой она была при президенте Трампе.
 
Думаю, многие опросы избирателей после голосования показали, что главными проблемами, которые волнуют людей, являются экономика и безопасность границ. И по обоим этим вопросам существует огромный контраст между послужными списками президента Трампа и президента Байдена.
 
При президенте Трампе наша экономика находилась в отличном состоянии. Мы наблюдали ужесточение безопасности пограничного контроля.

А при президенте Байдене происходит прямо противоположное
 
Поэтому я надеюсь, что люди осознают, насколько оскорбительным является подход администрации Байдена — Харрис по отношении к американскому народу. На протяжении трёх с лишним лет они могут выступать за политику, которая навредила нашей стране и нашему образу жизни, а сейчас внезапно сделать крутой разворот и считать, что мы настолько глупы, что верим лжи, которую они говорят нам сейчас, просто для того, чтобы получить наши голоса.
 
Дата публикации 10 марта 2024 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
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выборы Джо Байден Дональд Трамп президентские выборы США Тулси Габбард
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