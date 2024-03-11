Times: латиноамериканцы могут лишить Байдена победы на выборах

В США испаноязычное население всё чаще поддерживает республиканцев, которые лучше отвечают его запросам, пишет The Times. Такая тенденция в колеблющихся штатах грозит сорвать переизбрание Байдена.

Испаноязычное население колеблющихся штатов всё больше отдаёт предпочтение Дональду Трампу, что грозит сорвать переизбрание Байдена, рассказывает The Times. «За последние 15 лет я видела, как мои друзья-демократы становились республиканцами не потому, что они изменились, а потому, что чувствовали, что Демократическая партия изменилась», — рассказала в интервью изданию 47-летняя Мария Монтеро, адвокат перуанского происхождения. По её словам, ценности демократов не отвечают американским интересам — например, защите границ или поддержке правоохранительных органов.

Среди избирателей в США быстрее всего растёт испаноговорящая группа: они составляют почти 15% электората, рассказывает газета. На выборах в ноябре они впервые обойдут темнокожих избирателей, на которых опирался каждый президент от демократов с 1960-х годов. Таким образом, латиноамериканцы значительно влияют на выборы и всё больше поддерживают Трампа. Если в 2020 году Байден опередил соперника на 21% в этой группе, то недавний опрос The New York Times предсказывает, что теперь Трамп его обойдёт.

Согласно прошлогоднему опросу форума общественного мнения латиноамериканского сообщества, 58% испаноязычных избирателей по-прежнему считают, что демократы лучше всех представляют их интересы. При этом почти 20% опрошенных заявили, что за прошлый год думали о том, чтобы поддерживать другую партию. Их них 38% хотели променять демократов на республиканцев, 23% — демократов на независимых кандидатов, и лишь 11% и 9% — республиканцев и независимых кандидатов на демократов.

Частично такая тенденция обусловлена экономическими проблемами, объясняется в статье. Многие испаноязычные избиратели столкнулись с постпандемийным ростом инфляции, из-за которой подскочили цены на продовольствие и бензин. Кроме того, эксперты отмечают, что Республиканская партия теперь больше отвечает запросам простых рабочих людей, в том числе латиноамериканцев. Они поддерживают идею защитить границы от нелегальных мигрантов, потому что многие годами стоят в очереди на получение визы для себя или родственников, а также перекрыть наркотрафик, отравляющий жизнь в бедных районах.