ABC News: Пентагон отправил морпехов на Гаити — защищать посольство

Гаити балансирует на грани анархии и США направили в Порт-о-Пренс подразделение морской пехоты, передаёт ABC News. Вспомогательный персонал американского посольства эвакуируют, в то время как простые американцы по-прежнему не могут покинуть страну, говорится в репортаже.

Перейдём к кризису на Гаити. США отправили туда особые тактические группы для защиты сотрудников американского посольства, в то время как премьер-министр Гаити объявил о своём намерении уйти в отставку. С последними подробностями Мэтт Риверс.



Накануне, на фоне обострения кризиса на Гаити, Министерство обороны (США. — ИноТВ) направило подразделение морской пехоты в посольство США в Порт-о-Пренсе. Свидетельство того, насколько зловещей стала ситуация. Ранее Госдепартамент уже направлял специальные тактические группы с целью, цитирую, «защитить миссию и оставшихся сотрудников», в то время как страна балансирует на грани анархии.



Две недели в Порт-о-Пренсе бунтовали вооружённые формирования, требующие отставки действующего премьер-министра Ариэля Анри. И банды добились своего: Анри уходит с поста и передаёт власть переходному президентскому совету, который ещё предстоит сформировать.



Американские военные эвакуируют вспомогательный персонал посольства США. Однако простые американцы пока не могут отбыть из-за закрытия аэропорта.



ЖЕНЩИНА: Уже третья неделя пошла, а мы не можем выбраться.



А вот гаитянам бежать некуда.



За нападениями стоит главарь бандформирований, известный как Барбекю, он говорил с ABC News накануне отставки Анри.



МЭТТ РИВЕРС, корреспондент ABC News: Если Ариэль Анри уйдёт с поста, вы прекратите бои?



Он говорит: «Да, если Анри уйдёт в отставку, мы автоматически прекратим нападения».



МЭТТ РИВЕРС: По крайней мере пока Барбекю, похоже, держит слово: вторник был относительно спокойным днём в Порт-о-Пренсе. Конечно же, вопрос в том, как долго это продлится. Тем временем Всемирная продовольственная программа заявляет, что 1,4 миллиона человек на Гаити сейчас в шаге от голода, Джордж.



Такая тяжёлая ситуация! Спасибо, Мэтт.



Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.