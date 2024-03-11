CNN: всплеск насилия на Гаити вынудил США и Европу начать эвакуацию сотрудников дипмиссий

Диппредставительства США и Европы начали эвакуацию c Гаити своих сотрудников на фоне всплеска насилия в стране, пишет CNN. На этот шаг они пошли, опасаясь, что дипмиссии могут стать следующей целью местных банд.
США, Германия и Евросоюз начали эвакуацию с Гаити сотрудников своих дипломатических миссий из-за всплеска насилия со стороны банд в столице страны Порт-о-Пренсе, сообщает CNN.
В воскресенье организаторам операции по эвакуации сотрудников немецких и европейских диппредставительств пришлось даже отклонять просьбы других лиц, которые попросили помочь им покинуть страну, из-за опасений дипломатического корпуса по поводу того, куда банды нанесут следующий удар, пишет издание со ссылкой на осведомлённый источник.
Американские военные заявили, что провели операцию по усилению безопасности дипмиссии США в столице Гаити и переброске по воздуху неосновного персонала из посольства Соединённых Штатов.
Эвакуированных сотрудников, как указывается в статье, перевезли в Доминиканскую Республику.
CNN отмечает, что по Порт-о-Пренсу прокатилась волна хорошо скоординированных нападений со стороны местных банд на правоохранительные органы и государственные учреждения. Сложившаяся ситуация грозит привести к свержению правительства и вынуждает десятки тысяч людей покидать свои дома.
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