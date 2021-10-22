ABC News: гаитянские бандиты требуют 17 миллионов долларов за похищенных американских миссионеров

Предполагаемый главарь гаитянской банды «400 Мавозо», похитившей 16 американцев и одного канадца, опубликовал видео с угрозами убить заложников, если за каждого из них не выплатят по миллиону долларов, сообщает ABC News. Тем временем на Гаити не утихают беспорядки, вызванные тяжёлой экономической ситуацией.

А сейчас о Гаити. Опасное развитие событий для 16 американцев и одного канадца, похищенных местной бандитской группировкой. Теперь банда угрожает убить их, если не будет выплачен выкуп в размере 17 миллионов долларов.



Сегодня американские власти внимательно изучают вот это видео: мужчина в синем костюме, являющийся, по словам властей, главарём банды, выдвигает ультиматум.



Тем временем Гаити погружается в хаос, столица в огне, на улицах протестующие. Похоже, что во многих местах полиция утрачивает контроль.



Родственники заложников сегодня написали письмо.



С новым репортажем с Гаити — Маркус Мор.



Сегодня Уилсон Джозеф, главарь банды, который, по мнению властей, удерживает в заложниках 17 миссионеров, выступил с леденящим душу посланием: если он не получит желаемое, он убьёт американцев выстрелом в голову.



Власти проверяют это циркулирующее в сети видео, на котором он (Уилсон Джозеф. — ИноТВ) стоит рядом с гробами. В этих гробах, по его словам, лежат пятеро недавно убитых членов его банды. Он угрожает премьер-министру и начальнику полиции, цитирую: «Я заставлю вас, ребята, плакать кровью!»



Власти считают, что его банда «400 Мавозо» удерживает в заложниках 16 американцев и одного канадца. В их числе пятеро детей, одному из которых только восемь месяцев. ФБР ведёт диалог с бандой, требующей за каждого заложника выкуп в размере миллиона долларов.



УЭСТОН ШОУОЛТЕР, Christian Aid Ministries: Это семьи из Висконсина, Огайо, Мичигана, Теннесси, Пенсильвании, Орегона и Онтарио, Канада.



Сегодня официальный представитель организации Christian Aid Ministries со штаб-квартирой в Огайо зачитал заявление родственников и попросил в этот день молиться о них.



УЭСТОН ШОУОЛТЕР: «Мы благодарим Его за то, что Он — Бог, и просим Его услышать наши молитвы и вернуть наших родных домой».



Тем временем на улицах Порт-о-Пренса демонстранты сегодня жгли покрышки и перекрывали дороги. Это часть продолжающихся беспорядков из-за тяжёлой экономической ситуации в стране и непрекращающегося насилия на улицах.



Сегодня вечером глава полиции ушёл в отставку. Демонстранты требуют, чтобы то же самое сделал и премьер-министр.



МАРКУС МОР, корреспондент ABC News: Дэвид, сегодня весь день мы видели столбы дыма. Ситуация здесь настолько нестабильна, что посольство США опубликовало новое предупреждение для находящихся в стране американцев — с рекомендацией избегать любых перемещений, за исключением необходимых, и сохранять бдительность. Дэвид?



Ясно. Маркус и наша команда на месте событий, пожалуйста, берегите себя. Спасибо, Маркус!



Дата выхода в эфир 21 октября 2021 года.