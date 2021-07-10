NYT: обращение Гаити к США за военной помощью говорит о том, насколько глубоко потрясена нация нынешним хаосом

Власти Гаити призвали США прислать в страну военных для защиты важнейших объектов местной инфраструктуры, пишет The New York Times. В Вашингтоне, между тем, ответили, что пока у них нет планов по предоставлению американской военной помощи. При этом издание отмечает, что эта примечательная просьба со стороны Гаити, адресованная Соединённым Штатам, бывшей колониальной метрополии, которая неоднократно вмешивалась в дела страны, демонстрирует, насколько глубоко потрясена нация нынешними днями хаоса.

После напряжённого дня, полного ожесточённых перестрелок с подозреваемыми в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, власти страны объявили об аресте 20 человек: 18 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения, ещё пятеро подозреваемых пока остаются на свободе, пишет The New York Times.



Кроме того, местные власти призвали Соединённые Штаты прислать войска для защиты важнейших объектов местной инфраструктуры.



Эта примечательная просьба со стороны Гаити, адресованная Соединённым Штатам, бывшей колониальной метрополии, которая неоднократно вмешивалась в дела страны, демонстрирует, насколько глубоко потрясена нация нынешними днями хаоса и интриг, отмечает издание.



Посол Гаити в США также запросил помощь у ФБР в расследовании этого убийства.

В Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ФБР и представители Министерства внутренней безопасности «как можно скорее» отправятся в Порт-о-Пренс, чтобы оценить, какую помощь можно оказать. Однако на запрос Гаити об отправке американских войск высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил: «В настоящее время нет планов по предоставлению американской военной помощи».



По мере того как в пятницу с головокружительной скоростью разворачивались новые события, загадка по поводу того, кто в конечном итоге стоял за убийством президента Гаити, лишь усиливалась.



На улицах в поисках подозреваемых рыскали активисты, а полиция в перестрелках убила не менее трёх человек. Подавляющее большинство арестованных оказались бывшими военными из Колумбии, которые, по-видимому, стали наёмниками.



Кроме того, возникли вопросы о том, почему злоумышленникам с такой лёгкостью удалось ворваться в резиденцию Моиза и убить его, при этом служба безопасности, по всей видимости, не произвела ни единого выстрела.



Официальные лица Колумбии заявили, что по крайней мере 13 человек раньше служили в колумбийских вооружённых силах и что двое из них были убиты.



Двое арестованных американцев — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан — в своих показаниях гаитянскому судье Клеману Ноэлю заявили, что их не было в комнате, когда был убит Моиз, и что они работали только переводчиками для этого отряда наёмников.



При этом Венсан сообщил, что главным организатором нападения был некий иностранец по имени Майк, который говорил на испанском и английском языках. А Солаж заявил, что нашёл эту работу, откликнувшись на размещённое в интернете объявление. И тот, и другой отказались говорить, сколько им заплатили.



Венсан также сказал, что находится в стране уже шесть месяцев и что ранее жил у своего родственника. Солаж, в свою очередь, заявил, что он на Гаити был уже месяц. По словам мужчин, причастные к заговору колумбийцы находятся в стране уже около трёх месяцев.