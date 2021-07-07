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France 24: неизвестные убили президента Гаити в его же резиденции

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей собственной резиденции, передаёт France 24 со ссылкой на офис премьер-министра страны. Кроме того, была ранена его супруга. По имеющейся информации, нападение совершила группа неизвестных.
Мы начинаем этот час со срочной новости. По данным офиса премьер-министра Гаити, президент этой страны Жовенель Моиз этой ночью был убит, когда он находился в своей резиденции.

Согласно информации от официальных лиц, атаку осуществила группа неизвестных. Некоторые из них, как сообщается, говорили по-испански.

Кроме того, в результате этой атаки была ранена жена президента. Мы, канал France 24, будем сообщать вам свежие подробности по мере их поступления.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 24 Франция Европа
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