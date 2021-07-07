France 24: неизвестные убили президента Гаити в его же резиденции

14:27 В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавируса В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин, «за прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс., это астрономическая сумма».

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14:00 В Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося Семья из ХМАО, включая ребёнка семи лет, погибла в результате ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

13:59 Гребцы Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на ОИ из-за мельдония Федерация гребного спорта России (ФГСР) исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачёва и Павла Сорина из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.

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