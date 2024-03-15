ND: Запад приносит в жертву украинцев ради несбыточной мечты победить Россию на поле боя

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РБК: Samsung в России улучшил финансовые показатели за счёт экспорта продукции в СНГ
Выручка «Самсунг Электроникс Рус Компани», российской «дочки» южнокорейской Samsung, в 2023 году выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом за счёт экспорта продукции в СНГ.
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Желающие проголосовать на выборах президента в Луганске выстраиваются в очереди
Жители Луганска в ЛНР, желающие проголосовать на выборах президента России, выстраиваются в очереди на избирательных участках.
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В Калининградской области открылись избирательные участки
В Калининградской области открылись участки для голосования на выборах президента России.
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Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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ABC: в метро Нью-Йорка в час пик произошла стрельба, один человек ранен
В результате стрельбы в метро Нью-Йорка в час пик был тяжело ранен мужчина.
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Губернатор Санкт-Петербурга Беглов проголосовал на выборах президента
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в голосовании на выборах президента России.
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Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Анахайм» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Донецке началось голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России началось в Донецке. Соответствующую информацию предоставил мэр города Алексей Кулемзин.
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В ЛНР открылись избирательные участки для голосования на выборах президента
В Луганской Народной Республике открылись избирательные участки для проведения голосования на выборах президента России.
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Голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией»
«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Москве началось электронное голосование на выборах президента России
В Москве стартовало электронное голосование на выборах президента России.
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Пушилин подтвердил гибель двух детей в Донецке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил гибель двух детей в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ.
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В Сибири и на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента
В Сибири и на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента России.
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Newsweek: Британия не планирует размещать лазерное оружие на Украине
В настоящий момент британское лазерное оружие дальнего действия DragonFire находится на стадии исследования и разработок, поэтому сейчас власти Великобритании не планируют размещать его на Украине.
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Силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
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Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Флориду» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» победила «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МО Японии не подтвердило информацию о крушении вертолёта Сил самообороны
Информация о крушении вертолёта Сил самообороны Японии на юго-западе страны не получила подтверждение в японском Министерстве обороны.
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Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве начал работу
В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России. Об этом рассказал руководитель штаба Вадим Ковалёв.
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Губернатор Херсонской области проголосовал на выборах президента России в Геническе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России в Геническе.
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Четыре человека погибли в ДТП с трактором и автомобилем в Башкирии
Смертельное ДТП произошло между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка в Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и трактор. В результате аварии погибли четыре человека.
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В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
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В Липецкой области отменён режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе отменили режим воздушной опасности.
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Артём Жога проголосовал в Донецке на выборах президента России
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога проголосовал на избирательном участке имени Александра Захарченко в Донецке.
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Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Губернатор: силы ПВО России подавили два беспилотника в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны подавили два беспилотника в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов.
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Forbes: ВСУ опасно находиться в 80 км от фронта из-за артиллерии и БПЛА России
Эффективная работа беспилотников и артиллерии Вооружённых сил России делает опасным нахождение ВСУ в радиусе 50 миль (80,4 км. — RT) от передовой. Об этом пишет Forbes.
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Гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка ВСУ
Три ребёнка погибли в результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками.
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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
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В Крыму заявили, что НАТО несёт ответственность за атаки ВСУ на полуостров
Страны НАТО несут полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона.
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«Вашингтон» с Овечкиным переиграл «Сиэтл» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Вертолёт Сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение в префектуре Оита
Вертолёт Сил самообороны Японии, по предварительной информации, потерпел крушение в префектуре Оита.
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Участки для голосования на выборах президента открыты в Москве
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области.
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Депутат Шеремет: конфликт на Украине оставил Макрона у разбитого корыта
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона «у разбитого корыта».
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Медведев обыграл Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).
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МИД России: США усиливают ставку на военные инструменты своей политики в Арктике
Планы США по военной активизации в Арктике являются свидетельством усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе.
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«Ъ»: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт.
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На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности
На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности.
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NORTHCOM: Россия критически превосходит США в размере ледокольного флота
США критически уступают России в количестве тяжёлых ледоколов.
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Марочко: солдаты ВСУ сбежали со своих позиций на Кременском направлении
Украинские военнослужащие после боя с российскими военными в районе населённого пункта Терны в ДНР на Кременском направлении покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу.
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Более 500 тысяч человек уже воспользовались системой ДЭГ на выборах президента
Более 500 тыс. человек дистанционно проголосовали в первый день выборов президента России.
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ABC: три человека погибли из-за торнадо в США
По меньшей мере три человека погибли из-за последствий торнадо в американском штате Индиана.
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Пять БПЛА и два «Града» нейтрализованы над Белгородской и Калужской областями
Пять БПЛА самолётного типа и два реактивных снаряда системы БМ-21 «Град» нейтрализованы ночью над территориями Белгородской и Калужской областей.
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и Киевской области.
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УФСБ: противотанковый комплекс Javelin нашли в тайнике на юге ДНР
Спецслужбы ДНР обнаружили тайник, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.
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Гладков: около 400 жителей белгородского приграничья вывезли из-за обстрелов
Власти Белгородской области, военные и бойцы теробороны вывезли порядка 400 жителей сёл Гора-Подол, Глотово и Козинка Белгородской области в безопасное место из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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Гладков: в больнице после обстрелов ВСУ остаются 13 жителей Белгородской области
13 жителей Белгородской области остаются в больнице после обстрелов ВСУ.
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РИА Новости: антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР в поддержку Донбасса
Общественные деятели — антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в ЛНР, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса.
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На Чукотке более половины избирателей проголосовали к 15:00 первого дня выборов
Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15:00 первого дня выборов президента России.
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Четыре БПЛА подавлены в Дзержинском районе Калужской области
Четыре беспилотника подавлены в Дзержинском районе Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша.