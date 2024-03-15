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ND: Запад приносит в жертву украинцев ради несбыточной мечты победить Россию на поле боя

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Западные элиты настолько сильно бредят немыслимыми мечтами о победе над Россией на поле боя, что готовы приносить в жертву украинский народ. Вместо того чтобы выступать за мирное решение, европейские лидеры продолжают богатеть за счёт оборонных заказов и запугивания собственного населения, пишет Nya Dagbladet.
ND: Запад приносит в жертву украинцев ради несбыточной мечты победить Россию на поле боя
AP
Несмотря на недавнюю утечку информации об оценке плачевного состояния ВСУ на поле боя тремя французскими военными и неспособности Киева победить Россию, западные лидеры продолжают настаивать на продолжении прокси-войны вместо того, чтобы искать мирное решение, пишет Nya Dagbladet. По мнению французских военных, Украина уничтожила свои обученные на Западе вооружённые силы в провальном «наступлении» 2023 года, у неё заканчиваются мобилизационные ресурсы, а потеря Авдеевки показывает, что ВСУ не способны даже держать линию обороны против российских войск.
 
В то же время западные СМИ продолжают изображать конфликт так, как будто дела у Украины идут хорошо, а Россия терпит поражение. В последнее время, например, несколько шведских газет придерживаются именно такой точки зрения. И хотя украинцев продолжают «приносить в жертву» на поле боя в уже проигранном вооружённом противостоянии, западные элиты упорно не хотят мира.
 
На прошлой неделе Норвегия объявила об очередном пакете военной помощи Киеву, в то время как США и Дания собираются направить дополнительную военную поддержку ВСУ на сотни миллионов долларов. Вместе с тем Евросоюз намерен перенаправить средства из климатического фонда, которые в своё время стали фондом борьбы с пандемией и в конечном итоге использовались Киевом в качестве карманных денег.
 
В то время как украинцев постоянно убивают из-за бесперебойного финансирования, европейцы платят за это деньги, которые нужны им самим. Вместо того чтобы выступать за мир, западные элиты продолжают набивать карманы прибылью от военной промышленности, запугивая своё идеологизированное население.
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источник
Nya Dagbladet Швеция Европа
теги
военнослужащие вооруженный конфликт Запад Россия спецоперация России на Украине Украина Франция
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