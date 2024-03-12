Глава МИД Венгрии: Киеву не победить Россию

13:35
Бородавко сообщил о возвращении Большунова к тренировкам после болезни
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о возвращении к тренировкам трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
13:34
Пашинян: Ереван начнёт самостоятельно нести службу в аэропорту Звартноц с 1 августа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут самостоятельно нести службу в аэропорту Звартноц с 1 августа.
13:34
Гладков: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде — дрон врезался в стену магазина.
13:29
Концерт марафона «Музыка в цехах» прошёл в Нижнем Тагиле
Концерт в рамках патриотического марафона «Музыка в цехах» прошёл на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Артисты выступили перед тружениками тыла.
13:27
Экс-игрок сборной Палестины погиб в результате обстрела сектора Газа
Бывший футболист сборной Палестины Мохаммед Баракат погиб в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля.
13:26
Организаторы Игр Будущего готовы помочь участникам из Латвии в случае необходимости
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров сообщил, что организаторы проекта могут помочь участникам из Латвии в случае необходимости.
13:26
Российские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом
Российские археологи из Тюменского государственного университета установили возраст погребального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.
13:17
ГП может начать проверку из-за разговора офицеров ФРГ о терактах в России
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре России с просьбой проверить немецких офицеров на причастность к подготовке теракта в России.
13:15
Воздушную тревогу снова объявили в Киевской и ещё ряде областей Украины
Воздушную тревогу второй раз за день объявили в Киевской и ещё ряде областей Украины.
13:15
Гладков сообщил об обстреле посёлка Прилесье Белгородской области со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Прилесье.
13:12
A Bola: «Спартак» может выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера Жорже
Главный тренер «Браги» Артур Жорже может занять аналогичную должность в «Спартаке».
13:07
Глава Оренбуржья Паслер поздравил работников УФСИН с профессиональным праздником
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) региона с профессиональным праздником и 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы России.
13:06
Песков: Россия видит последовательную позицию Киева на отрицание переговоров
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и представители Североатлантического альянса видят последовательную позицию Киева на отрицание переговоров по урегулированию украинского конфликта.
13:03
В Татарстане провели 30 мероприятий за пять лет по нацпроекту «Экология»
В Татарстане подвели итоги работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
13:03
В Союзе дачников Подмосковья дали советы по подготовке к сезону
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин дал рекомендации по подготовке к новому сезону.
13:01
Глава Валуйского округа назвал фейком сообщения о падении самолёта
Глава администрации Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов назвал фейком сообщения о падении самолёта в регионе.
13:01
Григорян: отставка будет логичным завершением работы Абаскаля в «Спартаке»
Российский тренер Александр Григорян высказался о возможной отставке специалиста Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака».
12:56
Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста объёма торговли России с КНР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста торговли России с КНР.
12:53
Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева
Государственная дума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения, а также в нанесении ущерба российской гражданской инфраструктуре.
12:50
Премьер Грузии назвал печальными требования Арахамии об освобождении Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что требования главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии освободить бывшего грузинского президента Михаила Саакашивли вызывают сожаление.
12:48
Новый сервис объединил все библиотеки Подмосковья
В библиотеках Московской области запустили новый цифровой сервис «Библиотеки Подмосковья».
12:47
Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300
Российский боец лёгкого веса Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.
12:45
В Марий Эл рассказали о реализации инвестпроекта по производству молока
Инвестиционный проект по производству молока реализовали в Новоторъяльском районе Марий Эл.
12:44
Песков: террористическая активность Киева продолжается
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева продолжается.
12:44
Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если она не ответит на вопросы о своей зоне ответственности в республике.
12:39
Губернатор: воздушные цели уничтожены за пределами Таганрога
Воздушные цели были уничтожены за пределами Таганрога. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
12:38
Песков: Ереван уведомил Москву о присутствии пограничников России в Звартноце
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц.
12:35
Минобороны подтвердило пресечение попытки Киева прорваться на территорию России
В Минобороны России заявили, что этим утром российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей.
12:34
Сорин: главная мотивация Губерниева — привлечь к своей персоне больше внимания
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым.
12:32
В УрФО рассказали о региональной программе ВФМ-2024
В Уральском федеральном округе анонсировали программу мероприятий Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
12:32
Более 140 многодетных жительниц Югры вышли на досрочную пенсию в 2023 году
Согласно данным Соцфонда Югры, 142 многодетные жительницы Ханты-Мансийского автономного округа досрочно вышли на пенсию в 2023 году.
12:32
В Новом Уренгое отремонтируют городской мост
В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отремонтируют мост через реку Томчаруяха. Строение протяжённостью 80 м ни разу не ремонтировалось с момента возведения 33 года назад.
12:31
Глава Таганрога сообщил об атаке на город с применением БПЛА
Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что город атаковали с применением беспилотников.
12:31
Собянин рассказал об инвестициях компаний технополиса «Москва» в экономику столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».
12:29
ФСБ: с 10 марта пресечён ряд попыток нарушения российской границы
В ЦОС ФСБ России заявили, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях.
12:24
Богомаз: в Брянске проводят мероприятия по предупреждению терроризма
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории Брянска проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению терроризма.
12:23
Послу России в Молдавии выразили протест из-за избирательных участков в ПМР
Послу России в Молдавии Олегу Васнецову выразили протест из-за открытия избирательных участков в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
12:20
RT: суд не стал арестовывать угрожавшего ветерану СВО жителя Уссурийска
Суд не стал арестовывать жителя Уссурийска, который угрожал ветерану СВО оторвать вторую ногу.
12:20
Губерниев: добрые люди из ФЛГР нарушили договорённости и выселили меня на улицу
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке на предстоящем чемпионате России.
12:18
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал коммерческое предприятие в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.
12:13
Французский Alstom продал свою долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам
Французский концерн Alstom — производитель скоростных поездов «Аллегро» — продал все принадлежавшие ему 20% акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам.
12:11
Мосгорсуд признал законными решения о признании Галкина и Слепакова иноагентами
Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы о присвоении статуса иностранных агентов Максиму Галкину* и Семёну Слепакову**.
12:10
Мостовой: Артур Жорже не идёт в сравнение со случайным Абаскалем
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможной смене тренера в московском клубе.
12:06
СБУ пришла с обысками в Союз православных журналистов
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у сотрудников Союза православных журналистов (СПЖ).
12:01
Минэнерго Украины сообщило о повреждении нефтепровода в Полтавской области
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области.
11:59
Пашинян: процесс делимитации границы с Азербайджаном должен скоро начаться
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном должен начаться в ближайшее время.
11:58
СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ
Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Вооружённых сил Украины, который подозревается в попытке отравить командиров одного из подразделений украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
11:53
Во Владивостоке прошла презентация Центра интеллектуальной культуры
Во Владивостоке в рамках молодёжного интеллектуального марафона, проходящего в городе с 1 по 17 марта, в Пушкинском театре презентовали новый проект — Центр интеллектуальной культуры.
11:52
В Пермском крае запустят проект для выпускников
Минтрудсоцразвития и Минобрнауки Пермского края разработали проект по трудоустройству выпускников на предприятия региона.
11:52
Ловчев считает Черчесова и Карпина лучшими кандидатами на пост главного тренера «Спартака»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал двух предпочтительных кандидатов на пост главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля.