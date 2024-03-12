Глава МИД Венгрии: Киеву не победить Россию

Киев не способен одержать победу в конфликте с Россией, заявил в интервью The Washington Times министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. При этом он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине точно завершится переговорами.

Украина не в состоянии победить в нынешнем конфликте против России, заявил в интервью The Washington Times министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



«Мы уверены в том, что Украина не сможет выиграть эту войну против России, поскольку Россия сейчас продвигается вперёд, смещая линию фронта, — заявил он. — Но в то же время Россия не может выиграть войну против Запада. Так что, раз никто из них не может победить, значит, эта война точно закончится переговорами. Вопрос в том, когда эти переговоры начнутся — раньше или позже? И чем раньше они начнутся, тем больше жизней будет спасено».



Сийярто напомнил, что Венгрия — единственная страна — член НАТО, которая не поставляет оружие на Украину.



«Мы понимаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться война и тем больше людей погибнет, — сказал он. — Я думаю, что необходимо приложить усилия для установления мира, а не для обострения войны».