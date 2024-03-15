Politico: Туск вряд ли поможет Франции и Германии объединить позиции относительно Украины

Вряд ли стоит надеяться, что на трёхсторонней встрече в Берлине премьер-министр Польши Дональд Туск сможет примирить канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, которые за последние недели сделали ряд противоречивых заявлений по Украине. Даже несмотря на большой дипломатический опыт Туска, учитывая годы его работы на посту главы Евросовета, разногласия между Францией и Германией по ключевым вопросам в сфере европейской безопасности и внешней политики слишком велики и не исчезнут в ближайшей перспективе, подчёркивает Politico.

Многие в Европе надеются, что если кто-то и сможет помочь урегулировать резко ухудшившиеся отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, включая их споры по поводу Украины, так это премьер-министр Польши Дональд Туск. Впервые после своего переизбрания Туск присоединится в пятницу к лидерам Франции и Германии на трёхстороннем саммите в Берлине, поясняет Politico.



Но даже несмотря на большой дипломатический опыт польского премьер-министра, учитывая годы его работы на посту главы Евросовета, разногласия между Парижем и Берлином по ключевым вопросам в сфере европейской безопасности и внешней политики слишком велики, подчёркивается в статье. Об этом свидетельствуют и недавние противоречивые заявления Шольца и Макрона, которые высказывали диаметрально противоположные позиции относительно отправки военного контингента НАТО на Украину, а также по другим проблемам.



На повестке встречи в Берлине может оказаться масса острых вопросов, отмечается в статье. В их число входит европейское финансирование оборонного ВПК, отказ Германии отправить крылатые ракеты Taurus большой дальности на Украину, а также относительно скромный вклад Франции в этой сфере — главный камень преткновения, что немцы неоднократно подчёркивали. Хотя Макрон делает много громких заявлений на тему украинского кризиса, фактический вклад Франции пока далеко не такой большой, как у Польши или Германии.



Лидеры Франции и Германии также возглавляют полярно противоположные европейские политические течения: Шольц называет себя «канцлером мира», а Макрон решил проводить более жёсткую линию в отношении России, чтобы противостоять лидерам крайне правого «Национального объединения». Этот конфликт возник в крайне неподходящий момент, учитывая перспективу возвращения Дональда Трампа на пост президента США и его скандальные высказывания в отношении НАТО. Но все эти разногласия вряд ли исчезнут после саммита, заключает Politico.