Politico: протесты польских фермеров станут проверкой проукраинской линии Дональда Туска

Польские фермеры начинают полномасштабную блокаду границы с Украиной в знак протеста против ввоза дешёвой украинской сельхозпродукции, сообщает Politico. Как отмечает издание, протесты фермеров ставят премьер-министра Дональда Туска перед дилеммой: пойти ва-банк со своим проукраинским посланием или уступить фермерам, которые пользуются широкой поддержкой в Польше, но выводят из себя Киев.

На прошлой неделе в ходе первого турне на посту премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он. Однако, пишет Politico, уже на этой неделе, когда со вторника польские фермеры начинают полномасштабную блокаду границы с Украиной в знак протеста против ввоза дешёвой украинской сельхозпродукции, у премьера не будет иного выбора, кроме как позволить им продолжать в том же духе.

В этом году протесты фермеров охватили множество стран Европы, но нигде они не стали большим политическим вызовом, чем в Польше. Вернувшись из своего первого турне, Туск оказался перед дилеммой: «пойти ва-банк со своим проукраинским посланием» или уступить фермерам, которые пользуются широкой общественной поддержкой в Польше, но выводят из себя Киев.

До сих пор польское правительство мало что сделало для того, чтобы помешать фермерам блокировать границу. Туск не хочет настраивать фермеров против себя — не в последнюю очередь потому, что, согласно одному опросу, 77% поляков поддерживают их требования. Более того, его правительство представляет собой хрупкий союз, где любой неверный шаг может стоить премьеру его незначительного большинства. А на региональных выборах в апреле решающее значение будет иметь именно поддержка сельских районов.

«Имидж польского правительства как представителя и защитника украинского дела просто перестал вызывать доверие, — убеждён научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе Марек Домбровски. — Нельзя претендовать на роль лидера украинского дела в мире и в Европе и в то же время допускать такое поведение у себя дома».

Как отмечает Politico, бездействие Туска может иметь значительные последствия для долгосрочных отношений Польши с Украиной, особенно в случае вступления страны в ЕС. Ранее в феврале сам премьер предупредил, что набирающий обороты экономический конфликт может привести к «внезапным антиукраинским настроениям» в Польше. Аналитики также предупреждают, что это весьма возможно на фоне усталости поляков от войны и недовольства беженцами, которых там всё чаще обвиняют во всех бедах страны, в том числе в высокой инфляции.

Негатив нарастает и на украинской стороне границы. Если ещё в октябре, согласно опросам, только 1% респондентов на Украине негативно относились к полякам, в январе их число возросло до 9%.