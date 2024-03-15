Успокаивал людей и доказывал, что «не переобулся» — Le Parisien о новом интервью Макрона
После своих неоднозначных высказываний об отправке войск на Украину президент Франции появился в четверг на французском телевидении со своим «большим объяснением», сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, практически всё обращение Макрона было посвящено тому, чтобы «успокоить» европейцев, взволнованных недавними словами президента.
В первую очередь главе Елисейского дворца пришлось объяснять разницу между возможным и определённым. Несмотря на его заявление о том, что Франция «никогда не перейдёт в наступление и не возьмёт инициативу на себя», Макрон всё же отметил, что «не стоит исключать никаких вариантов».
«Затем он убеждал аудиторию, что не предаётся сменам настроения, в которых его так часто обвиняют, и что его слова не являются результатом «переобувания», пишет Le Parisien. Такие оправдания главы государства были адресованы тем, кто обвиняет президента в непоследовательности: ещё в июне 2022 года Макрон призывал союзников «не унижать Россию», а сегодня убеждает европейцев, что победа Москвы просто недопустима — иначе это лишит Европу безопасности.
Однако несмотря на все попытки успокоить граждан, в конце выступления француз всё же произнёс очередные слова, «которые заставляют забыть об осторожности, на которую был взят курс в начале интервью»: «Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы и мы будем готовы», — заверил глава государства.
Реакция политических оппонентов Макрона не заставила себя ждать. «Поддержать Украину — да. Раздувать пламя потенциального глобального конфликта в предвыборных целях — нет», — заявил лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти. Как отметил бывший член законодательного собрания Франции Жан-Люк Меланшон, вместо того, чтобы сгладить ситуацию, президент снова занимается тем, что «пугает людей», передаёт издание.