Возможность отправки французских войск на Украину обсуждалась в Елисейском дворце с июня прошлого года, заявляет Le Monde. Основной причиной для таких разговоров стала «слабость украинских войск», которая «обеспокоила» Париж. Однако то, как это недавно преподнёс Макрон, французские дипломаты называют катастрофическим дипломатическим манёвром.
Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину не стали неожиданностью для Елисейского дворца: вопрос об отправке туда французских солдат начал рассматриваться ещё летом 2023 года, сообщает Le Monde. По данным издания, французские власти в обстановке строжайшей секретности стали рассматривать такую возможность в начале июня — этот вопрос был поднят на заседании Совета обороны в Елисейском дворце 12 июня 2023 года.
Основной причиной подобных разговоров стала «слабость украинских войск», которая и «вызвала беспокойство» Парижа: летом в Елисейском дворце негласно признали, что у Киева «дела идут не очень хорошо». Ещё раньше глава республики «подошёл к концу дипломатического пути» в своих некогда постоянных разговорах с Владимиром Путиным, утверждают источники.
Однако то, как Макрон в итоге недавно преподнёс свою мысль об отправке войск, стало для Франции «катастрофическим дипломатическим манёвром», в результате которого Елисейский дворец до сих пор «пытается минимизировать ущерб», признают французские дипломаты. На национальной арене это воинственное наступление, вероятно, не было лишено скрытых предвыборных мотивов. Однако как отмечает Le Monde, «инициатива французского президента, которую плохо понимают на международном уровне, с трудом находит понимание и у самих французов».
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