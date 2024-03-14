Newsweek: «союзники» запрещают Киеву закупать украинское оружие

Украинская оборонная промышленность наращивает объёмы производства, однако её техника зачастую оказывается невостребованной, пишет Newswek. Киев не может её закупать, поскольку союзники против. Большая часть денег, которые выделяют Украине в качестве помощи, остаётся на Западе и идёт на его собственное перевооружение.

Украинские военные производители значительно нарастили объёмы производства, пишет Newswek, ссылаясь на украинские источники. В прошлом году украинские заводы произвели оружие на сумму $3 млрд, а в этом году они рассчитывают увеличить этот показатель в шесть раз.

Но Киев может потратить только половину своего военного бюджета на закупки местной техники, так что техника на миллиарды долларов остаётся невостребованной. В итоге украинским оборонным заводам, возможно, придётся сократить штат и замедлить разработку новой продукции. Так, директор НПО «Практика» жалуется журналистам, что из-за недостаточного финансирования не удаётся загрузить даже треть мощностей.

При этом данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показали, что Украина стала крупнейшим импортёром оружия за последние пять лет. При этом получается, что страны-доноры зачастую за счёт поставок оружия на Украину модернизируют собственные арсеналы. Например, из $68 млрд американской помощи почти 90% были потрачены в США.

Союзники не дают Киеву тратить деньги на произведённое на Украине оружие, настаивают на закупке иностранных вооружений, которые зачастую стоят дороже. При этом и украинские производители не могут продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с момента начала конфликта.

В итоге запросы генштаба Украины практически всегда превышают доступные объёмы по цене, и им приходится выбирать, какое оружие из списка закупать, а какое — нет. И даже если армии нужно производимое на территории Украины оборудование, оно может просто не попасть в список закупок из-за стоимости или из-за приоритетов, поскольку важнее всего считаются снаряды или беспилотники.

Украинские производители ратуют за то, чтобы им открыли доступ на зарубежные рынки. Это могло бы решить часть их проблем, в частности дало бы возможность конкурировать с Россией на рынке вооружений, уверяют украинские оружейники.