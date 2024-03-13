Европа недооценила риски собственной стратегии по России — и ей пора об этом задуматься

Ситуация для украинских войск остаётся напряжённой, несмотря на все западные поставки оружия, отмечает эксперт по безопасности Вольфганг Рихтер. В интервью SRF он подчёркивает, что Европа недооценила риски своей двойной стратегии — поставок оружия на Украину и санкций против России. Но вместо того чтобы задуматься, европейцы продолжают цепляться за, «возможно, нереальную риторику победы».

Прошлым летом контрнаступление Украины провалилось, несмотря на крупные поставки с Запада — 1500 единиц бронетехники всех видов и несколько сотен артиллерийских орудий. Запад должен был понять, что соотношение ресурсов не в пользу Украины, отмечает эксперт по безопасности Вольфганг Рихтер в интервью SRF.

Теперь ситуация усугубляется тем, что США прекратили поставки оружия. И это ставит вопрос о том, захотят ли европейцы и смогут ли они экономически восполнить этот пробел.

Нельзя просто переключить свободную рыночную экономику на военное производство. «И мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии — поставок оружия на Украину и санкций против России. Это должно заставить нас задуматься», — подчёркивает Рихтер.

Стратегия Запада заключалась в безопасной игре в тумане войны — но оценка рисков должна была быть иной. «Теперь мы сталкиваемся с этими рисками — выборы в США, экономические риски в Европе. И всё же мы цепляемся за, возможно, нереальную риторику победы», — отмечает эксперт. При этом ситуация для украинцев остаётся нестабильной и напряжённой.