Ситуация для украинских войск остаётся напряжённой, несмотря на все западные поставки оружия, отмечает эксперт по безопасности Вольфганг Рихтер. В интервью SRF он подчёркивает, что Европа недооценила риски своей двойной стратегии — поставок оружия на Украину и санкций против России. Но вместо того чтобы задуматься, европейцы продолжают цепляться за, «возможно, нереальную риторику победы».
Прошлым летом контрнаступление Украины провалилось, несмотря на крупные поставки с Запада — 1500 единиц бронетехники всех видов и несколько сотен артиллерийских орудий. Запад должен был понять, что соотношение ресурсов не в пользу Украины, отмечает эксперт по безопасности Вольфганг Рихтер в интервью SRF.
Теперь ситуация усугубляется тем, что США прекратили поставки оружия. И это ставит вопрос о том, захотят ли европейцы и смогут ли они экономически восполнить этот пробел.
Нельзя просто переключить свободную рыночную экономику на военное производство. «И мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии — поставок оружия на Украину и санкций против России. Это должно заставить нас задуматься», — подчёркивает Рихтер.
Стратегия Запада заключалась в безопасной игре в тумане войны — но оценка рисков должна была быть иной. «Теперь мы сталкиваемся с этими рисками — выборы в США, экономические риски в Европе. И всё же мы цепляемся за, возможно, нереальную риторику победы», — отмечает эксперт. При этом ситуация для украинцев остаётся нестабильной и напряжённой.
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