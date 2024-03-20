Politico: помощь США Киеву, несмотря на громкие обещания, ограничивается в основном словами

Глава Пентагона во вторник не скупился на слова, пообещав Киеву, что демократические страны мира его не подведут, пишет Politico. При этом, как отмечает издание, из-за застрявшего в конгрессе США финансирования на $60 млрд никакой конкретной помощи Украине у него на руках не было.

В последнее время помощь США Киеву ограничивается больше словами, чем боеприпасами, пишет Politico.



Так, во вторник перед заседанием контактной группы по обороне Украины глава Пентагона Ллойд Остин не скупился на слова, пообещав, что демократические страны мира не подведут Киев.



Но никакой конкретной помощи у него при этом не было, поскольку запрос на дополнительное финансирование Киева на сумму $60 млрд уже несколько месяцев заблокирован в конгрессе США.



На прошлой неделе Пентагон, как пишет издание, «наскрёб по сусекам» $300 млн, чтобы отправить Украине боеприпасы для HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.



Остин признал, что, пока Украина ждёт, когда Вашингтон выйдет из политического тупика, Россия добилась ряда успехов на поле боя. При этом тяжеловесы ЕС — Франция и Германия — старались не придавать особого значения отсутствию финансовой помощи со стороны США.