Judging Freedom: украинский конфликт не зашёл в тупик — Россия в нём явно побеждает

Несмотря на все радужные прогнозы и заявления администрации Байдена, у Киева никогда не было шансов выиграть вооружённое противостояние с Москвой, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский журналист Аарон Мате. По его словам, Россия доказала, что она обладает достаточными промышленными возможностями для производства необходимого ей оружия, в отличие от США и их союзников.

Находится ли Украина на последнем издыхании? И если это так, то почему не узнаём об этом здесь, в Соединённых Штатах, из крупных СМИ?

ААРОН МАТЕ, американский журналист: Судя по всему, так оно и есть. Я имею в виду, что, по словам самого Зеленского, если конгресс не предоставит ещё 60 миллиардов долларов для продления этой опосредованной войны, Украина потерпит поражение.

Сравните это с заявлениями администрации Байдена о том, что Россия уже проиграла. А Блинкен несколько месяцев назад утверждал, что Россия показала, что она не является второй армией в мире, но даже на Украине она только вторая.

То есть все эти радужные прогнозы и заявления администрации Байдена прикрывают тот факт, что у Украины никогда не было шансов в этом конфликте. Поскольку его целью никогда не была защита Украины. Он, как Ллойд Остин проговорился в самом начале, всегда был направлен на ослабление России.

И теперь мы видим результаты: украинцы бегут за границу, а Зеленский отчаянно нуждается в спасательном круге от своего вашингтонского покровителя. И причина, по которой нам не раскрывают эту картину, объясняется только тем, что наши СМИ подчиняются линии нашего правительства.

Насколько я понимаю — вы знаете эти факты лучше меня, поэтому не стесняйтесь их поправлять, — около 10 миллионов украинцев покинули страну за последние два года. Примерно 500 тысяч молодых людей либо погибли, либо получили настолько тяжёлые ранения, что не могут вернуться в строй. Зеленский и генерал Залужный — через минуту мы поговорим о сохранении генералом Залужным своего поста — признают, что 68 миллиардов долларов (помощи США. — ИноТВ) будет недостаточно. Дополнительные 500 тысяч солдат им намного нужнее, чем 68 миллиардов долларов и военная техника. Это справедливая оценка?

ААРОН МАТЕ: Я не могу назвать точное количество беженцев. Я знаю, что речь идёт о миллионах. Не знаю, 10 ли их. Но, разумеется, за последние 10 лет, с тех пор как США поддержали переворот на Украине, который вызвал весь этот кризис, страну, без сомнений, покинули миллионы людей. Потому что она была разрушена конфликтом, а США заблокировали все альтернативные мирные решения.

Что касается Залужного. Одна из причин, по которой он разошёлся во взглядах с Зеленским, заключается в том, что Залужный несколько месяцев назад признал, что конфликт зашёл в тупик, хотя это он ещё мягко выразился. Потому что это не тупик. Россия фактически побеждает. Но он не придумал ничего лучшего, чем подать происходящее как тупик.

Он также пожаловался, что техники, которую предоставляли США и их партнёры, было недостаточно для победы в конфликте. Ходит такая история про Ллойда Остина. Услышав список пожеланий Залужного обо всём необходимом ему вооружении, он сказал: «Это невозможно. У нас этого нет».

И всё потому, что Украина оказалась в безвыходной ситуации. Ей пришлось противостоять соседней России, которая гораздо мощнее и которая располагает гораздо большим населением, а её промышленные возможности позволяют производить необходимое ей оружие, в отличие от США и их союзников, у которых таких возможностей просто-напросто нет. И именно поэтому Украина сейчас находится в её нынешнем положении.

Дата публикации 01 февраля 2024 года.