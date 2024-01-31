Члены конгресса США возмущены последним коррупционным скандалом на Украине с присвоением чиновниками $40 млн, сообщает The American Conservative. Конгрессмены отметили, что деньги, предназначенные для Украины, идут не туда, куда предполагалось, и Америка не имеет реального контроля за более чем 100 миллиардами ушедших из страны долларов.

Члены конгресса США возмущены последним коррупционным скандалом на Украине с присвоением чиновниками $40 млн, выделенных на покупку 100 тыс. миномётных снарядов, сообщает The American Conservative.

«Это действительно отвратительно», — заявил представитель штата Аризона в конгрессе Илай Крейн. «Когда единственная партия перевела 113 миллиардов американских налоговых долларов в страну, лидер которой распустил конкурирующие политические партии и намерен приостановить национальные выборы, действительно ли они ожидали полной и прозрачной отчётности?», — добавил он.

Член палаты представителей Мэтт Розендейл из Монтаны саркастически заметил, что был «шокирован» этими сообщениями. «Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была прачечной самообслуживания для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена», — напомнил сенатор.

«Очевидно, что деньги, предназначенные для Украины, идут не туда, куда предполагалось, и Америка не имеет реального контроля за более чем 100 миллиардами ушедших из страны долларов», — поддержала коллег представитель штата Колорадо Лорен Боберт.