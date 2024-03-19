Reuters: США всё труднее убедить Европу, что они за Киев

На фоне того, как у Пентагона почти закончились деньги на помощь Киеву, глава оборонного ведомства Ллойд Остин пытается убедить европейских союзников в том, что США по-прежнему настроены помогать Украине, пишет Reuters. Однако эксперты уверены: американский министр обороны столкнётся в Европе со скептически настроенной аудиторией.
Министр обороны США Ллойд Остин пытается убедить европейских союзников в том, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке Украины даже несмотря на то, что у Вашингтона практически закончились деньги для дальнейшего вооружения этой страны, а американский конгресс не спешит выделять Киеву деньги, пишет Reuters.
Эксперты говорят, что в Европе Остин столкнётся со скептически настроенной аудиторией.
«Руководству США становится всё труднее ездить в Европу с тем посылом, что Соединённые Штаты привержены Украине в долгосрочной перспективе, — заявила Рэйчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра «Атлантического совета»*. — Этот посыл о долгосрочных финансовых, военных и экономических обязательствах противоречит реальному положению дел на Капитолийском холме».
Как напоминает издание, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон пока отказывается объявить голосование по законопроекту о предоставлении Украине дополнительных $60 млрд, а Белый дом изо всех сил пытается найти способы отправить помощь Киеву.
Американские чиновники не исключают, что смогут найти дополнительные средства, но говорят, что этой суммы будет недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие действий со стороны конгресса.
* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.
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