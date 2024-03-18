Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд лоббирует интересы Киева на международной арене и настойчиво требует конфисковать замороженные российские активы. Но её зацикленность на внешней политике не встречает понимания среди сограждан, многие из которых недовольны ухудшающимся экономическим положением, пишет Politico.

В самом начале спецоперации вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд убедила Запад заморозить российские активы на сумму более $300 млрд. Теперь она требует ещё большего — конфисковать эти средства для «восстановления» Украины, не считаясь с юридическими и дипломатическими рисками, пишет Politico.

Для Фриланд, внучки украинских иммигрантов, это дело носит «личный характер». Но она сталкивается с препятствиями: ни один из западных союзников Оттавы не конфисковал ни цента из заблокированных средств Москвы, отмечает издание.

Эксперты предупреждают, что этот рискованный план грозит спровоцировать беспрецедентную геополитическую нестабильность. Например, Пекин придёт к выводу, что он может лишиться активов «по прихоти» западных союзников, действующих в своих собственных интересах.

Фриланд настаивает на своём, увязывая благополучие Украины и Канады. Однако, судя по тому, что действующее либеральное правительство Джастина Трюдо теряет популярность и часто критикуется оппозицией за излишнее желание угодить Давосу или Брюсселю, доводы вице-премьера не находят широкого отклика у сограждан, сталкивающихся с экономическими невзгодами.

Кроме того, несмотря на все громкие заявления Фриланд, союзники сомневаются, что Оттава всерьёз поддерживает Киев. Особенно после того, как вскрылось, что более половины военной помощи, которую обещала Канада, фактически не добралась до Украины, обращает внимание Politico.