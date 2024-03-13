Guardian: канадский памятник украинским нацистам демонтировали после многолетних протестов

На кладбище в канадском Оквилле демонтировали мемориал украинским солдатам, служившим в нацистском подразделении дивизии ваффен-СС «Галичина», сообщает The Guardian. Памятник был источником многолетней напряжённости между украинской диаспорой и еврейскими и польскими общинами, которые считали, что он прославляет нацистское подразделение, совершавшее массовые убийства населения. Однако в Канаде остаются ещё два мемориала, увековечивающие память нацистских коллаборационистов.

На днях на кладбище в канадском Оквилле наконец демонтировали мемориал украинским солдатам, служившим в нацистском подразделении во время Второй мировой войны, сообщает The Guardian. Памятник был установлен в 1988 году и вызвал протесты общественных групп, которые посчитали его наличие оскорбительным.

Речь идёт об украинских нацистах, которые служили в добровольческом подразделении дивизии ваффен-СС «Галичина», или 14-й ваффен-дивизии СС. Этот мемориал был источником многолетней напряжённости между украинской диаспорой и еврейскими и польскими общинами, которые считали, что он прославляет нацистское подразделение, совершавшее массовые убийства населения.

Мемориал часто обливали краской, в 2020 году на нём написали: «Памятник нацистской войне». А в последнее время дурная слава монумента усилилась после того, как он стал объектом частого посещения белых националистических групп, пишет издание.

Организация «Центр Симона Визенталя» приветствовала «ликвидацию, хотя и запоздалую» мемориала, который «чествовал и прославлял людей, служивших в нацистской военной части и причастных к военным преступлениям, совершённым во время холокоста, что в конечном счёте исказило историю холокоста».

Однако далее последовало заявление администрации кладбища, в котором подчёркивалось, что памятник просто временно вывезли на реставрацию. «Памятник ветеранам первой украинской дивизии, расположенный на украинском кладбище Святого Владимира нашего прихода в Оквилле, за последние несколько лет несколько раз был изуродован граффити», — цитирует The Guardian письмо администрации.

«Недавно он был более серьёзно повреждён вандалами. После долгих размышлений и консультаций с потомками подразделения (владельцами памятника) было принято решение демонтировать памятник, чтобы дать возможность его отремонтировать». На место мемориала поместили табличку «Демонтирован для ремонта».

Представитель еврейской общины раввин Стивен Уайз заверил издание, что памятник не вернут назад, поскольку решению о демонтаже предшествовал долгий и трудный диалог с украинской диаспорой. «Люди безответственно вывесили знаки, предполагающие, что это может вернуться, но этого не будет», — подчеркнул раввин.

История с этим мемориалом в очередной раз подчеркнула тёмную сторону Канады, связанную с переселением сюда украинских коллаборационистов, имевших тесные связи с нацистами во время Второй мировой войны. Их переезд совпал с началом холодной войны, поэтому на их нацистское прошлое часто закрывали глаза.

The Guardian также подчёркивает, что в то время мало кто понимал, что первая украинская дивизия была просто другим названием 14-й дивизии ваффен-СС. Очередной скандал, связанный с покрывательством украинских нацистов, произошёл в сентябре прошлого года, когда 98-летнего ветерана 14-й дивизии пригласили в парламент для участия в специальном заседании с участием Зеленского.

Демонтаж памятника в Оквилле не стал окончательной победой, поскольку в Канаде до сих пор остаются ещё два мемориала, увековечивающие память нацистских коллаборационистов.