NYT: после скандала с чествованием эсэсовца в парламенте власти Канады изучают архивы комиссии по делам нацистов

Правительство Канады изучает возможность рассекретить доклад Комиссии по запросу о военных преступниках, в котором названы имена возможных нацистских военных преступников, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны, сообщает The New York Times. По данным издания, еврейские общественные организации и учёные в Канаде добиваются публикации доклада почти 40 лет.

На протяжении почти четырёх десятилетий канадское правительство держало в секрете выводы Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде, также известной как Комиссия Дешена — по фамилии её председателя Жюля Дешена. Однако, как отмечает The New York Times, недавняя политическая ошибка властей может вынудить их рассекретить данные.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо обсуждает, пришло ли время обнародовать доклад комиссии, который был составлен ещё в 1986 году. По словам члена палаты общин Канады Энтони Хаусфатера, обсуждения вопроса начались ещё до чествования в парламенте 98-летнего украинского эсесовца Ярослава Гуньки. Однако после этой ошибки давление на правительство возросло.

После скандала, разразившегося из-за представления Гуньки в качестве борца за независимость Украины во время визита в Канаду Владимира Зеленского, Трюдо извинился, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Премьер также заявил, что власти страны изучат архивы работавшей в 80-е годы комиссии. «Высшие государственные служащие очень внимательно изучают этот вопрос, в том числе копаются в архивах», — приводит издание его слова.

В докладе названы имена 883 возможных нацистских военных преступника, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. В этой секретной части также содержатся рекомендации о том, как привлечь к ответственности тех, кто совершал военные преступления, и чья вина может быть доказана. Многие полагают, что она даёт представление о том, что именно канадское правительство знало о том, как попали в страну бывшие нацисты и почему большинство из них избежали судебного преследования. На протяжении десятилетий еврейские группы и учёные в Канаде добивались публикации доклада. Однако строгие законы о неприкосновенности частной жизни и государственной тайне сохранили его конфиденциальность.

Почему именно этот доклад, вторая часть расследования 1986 года, был засекречен — несмотря на то, что первая часть была опубликована в том же году, — так и не было прояснено. Но некоторые канадцы украинского происхождения, в чьи общины входили некоторые бывшие нацисты, выступили против проведения расследования, расценив его как «охоту на ведьм и клевету».

По данным The New York Times, Канада имеет «мрачный послужной список» судебных преследований или депортаций нацистов, которые переехали в страну после Второй мировой войны. Из четырёх бывших нацистов, обвинённых Канадой в военных преступлениях и преступлениях против человечности с 1986 года, когда они стали считаться преступлениями по канадскому законодательству, ни один так и не был осуждён из-за проблем с доказательствами.

Канада также пыталась лишить 22 бывших нациста гражданства и депортировать их за нарушение иммиграционных законов, не раскрывая прошлого преступников. Однако, по данным еврейских общественных организаций, была произведена всего одна депортация, ещё несколько человек уехали сами, а подавляющее большинство дел о депортации было закрыто после смерти бывших нацистов.

Почётный адвокат еврейской общественной организации «Бнай Брит» Дэвид Мэйтас отметил, что чествования эсэсовца Ярослава Гуньки в парламенте вновь указывает на необходимость публикации доклада. «Это подчеркнуло проблему незнания прошлого. Мы можем извлечь уроки из неудач прошлого, чтобы избежать их повторения. Но не сделаем этого, пока не узнаем прошлого. А прошлого мы не узнаем, пока не получим архив», — заявил Мэйтас.