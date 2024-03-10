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Le Devoir: канадцы испугались российской активности в Арктике

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Канадские эксперты обеспокоены усилиями России по развитию своих арктических территорий на фоне бездействия США и Канады, пишет Le Devoir. Как подчёркивают специалисты, у Москвы в регионе уже сосредоточено 40 ледоколов, притом что у Вашингтона и Оттавы вместе всего пять.
Le Devoir: канадцы испугались российской активности в Арктике
AP

На ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве несколько экспертов выразили обеспокоенность по поводу безопасности Арктики в условиях всё более напряжённых геополитических отношений с Москвой, пишет Le Devoir. В военном отношении Арктическая зона имеет большое стратегическое значение, поскольку Россия делит этот регион с Соединёнными Штатами, Канадой и странами Северной Европы.

Украинский конфликт привёл к серьёзным последствиям для безопасности и обороны в Арктике, подчеркнули эксперты. В декабре Россия ускорила развитие своих арктических владений, в частности, чтобы компенсировать последствия западных санкций.

Заместитель командующего воздушно-космической обороны Северной Америки Блейз Фроули указывает, что Россия располагает 40 атомными ледоколами, и в течение следующего десятилетия может обзавестись ещё десятком, в то время как США и Канада вместе имеют пять и планируют построить ещё пять коллективно.

«Если посмотреть на карту, Арктика, и особенно район Аляски, — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас», — предупредил Фроули.

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источник
Le Devoir Канада Северная Америка
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Арктика безопасность Канада ледокол оборона Россия санкции США
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