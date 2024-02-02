CNN: США стремятся догнать Россию и Китай в сфере ядерных технологий на базе малых модульных реакторов

Похоже, что многолетние опасения по поводу безопасности в сфере ядерной энергетики начинают угасать — и правительства многих стран проявляют всё больше интереса к новым разработкам в этой отрасли, сообщает CNN. К наиболее перспективным технологическим новинкам относят малые модульные реакторы (ММР), которые можно использовать как в море, так и и на суше. К борьбе за лидерство в этой сфере уже активно подключились Россия, Китай и США, отмечается в статье.

Уже четыре года в порту около сибирского побережья, неподалёку от Аляски, дислоцируется российский корабль «Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая атомная электростанция, которая обеспечивает энергией около 200 тыс. человек на суше за счёт новейшей ядерной технологии на базе малых модульных реакторов (ММР). Такие реакторы значительно меньше по размерам и обходятся на практике гораздо дешевле, чем традиционные крупномасштабные реакторы, поясняет CNN.



Поэтому многие возлагают на них большие надежды, предсказывая «ядерный ренессанс» на фоне глобального стремления сократить использование ископаемого топлива. Поэтому США, Россия и Китай уже начали активно бороться за доминирование в этой отрасли, говорится в статье: «Администрация Байдена и американские компании вкладывают миллиарды долларов в разработки ММР, с расчётом на бизнес и глобальное влияние».



Эта технология используется не только на суше, но и на море, в том числе под водой: по имеющимся данным, уже десятки американских подводных лодок, скрывающихся в глубинах мирового океана, оснащены такими компактными реакторами, сообщает CNN. Тем не менее Китай в целом пока лидирует в области ядерных технологий и строительства ММР, в то время как Россия является поставщиком почти всего необходимого для этого топлива на мировом рынке.



Развитие этой отрасли потенциально представляет собой огромный глобальный рынок, который может принести большие деньги и массу рабочих мест. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Америка активно пытается занять там свою нишу, подчёркивается в статье — особенно учитывая, что она уже фактически проиграла гонку в области альтернативных источников энергии Китаю, который производит сейчас большую часть солнечных панелей и ветряных турбин для всего мира.



Хотя ММР обеспечивают сравнительно меньше энергии — примерно около трети от объёмов, производимых традиционными электростанциями — в то же время для них требуется меньше места, поэтому их можно строить повсюду и в больших количествах. При этом они состоят из небольших деталей, которые можно легко доставить, куда нужно, и собрать из них готовую станцию прямо на месте, поясняется в статье.



Это становится всё более актуальным, поскольку многие страны пытаются отказаться от традиционных видов топлива для борьбы с климатическим кризисом. По оценкам, энергия, производимая на базе ветра и солнца, в настоящее время достигает уже не менее 12% от всего мирового запаса энергии, а в некоторых странах ЕС эти источники уже преобладают над ископаемым топливом, говорится в статье.



Экстремальные погодные явления, которые наблюдаются в последние годы, сеют хаос на планете и создают проблемы с возобновляемыми источниками энергии, поэтому эксперты возлагают большие надежды на ядерную энергию, которая может сыграть важную роль в этом переходе. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что к 2050 году необходимо увеличить сектор ядерной энергетики более чем в два раза, сообщает CNN.



По мнению экспертов МЭА, нас ждёт «ядерный ренессанс». В то время как строительство ядерных реакторов в США замедлилось с начала 1980-х годов, в Китае оно выросло. Несколько традиционных атомных электростанций в Японии, которые были приостановлены после аварии на АЭС «Фукусима», вскоре планируется вновь ввести в эксплуатацию. Кроме того, начинают действовать всё новые реакторы, создаваемые в Китае, Индии, Южной Корее и Европе, говорится в статье.



В течение последних десятилетий, после чернобыльской катастрофы и последующей фукусимской аварии, многие во всём мире с опаской относились к ядерной энергии, однако похоже, что эти многолетние опасения по поводу безопасности начинают угасать. Правительства разных стран начинают заново оценивать выгоды и риски, включая проблему хранения радиоактивных отходов. И это могло бы содействовать расширению рынка на фоне роста числа стран, желающих закупить ММР.



Доклад о состоянии мировой ядерной промышленности при этом свидетельствует, что рынок начинает обороты — и новые проекты сейчас в значительной степени сконцентрированы в Китае. «Определённо, идёт большая гонка», — сказал Джош Фрид, руководитель программы по климату и энергетике в аналитическом центре «Третий путь». По его оценкам, сейчас Китай и Россия имеют заметно больше соглашений о строительстве всевозможных реакторов за рубежом, чем Америка. И поэтому США теперь нужно «навёрстывать упущенное», подчеркнул эксперт.



В частности, США пытаются продавать технологию ММР тем странам, которые ещё никогда раньше не использовали ядерную энергетику. Однако чтобы убедить их в том, что это хороший вариант, Вашингтону придётся серьёзно задуматься о гарантиях безопасности при эксплуатации новых объектов, отмечается в статье.



На данный момент Россия лидирует по продаже своих ядерных технологий за границу: в семи странах сейчас строятся 19 ядерных реакторов (в основном обычного типа) при её участии. В частности, она уже построила или спроектировала АЭС традиционного типа для Китая, Индии, Бангладеш, Турции, Словакии, Египта и Ирана.



Также сообщается, что уже десятки стран выразили интерес к плавучим ММР российского производства, таким как «Академик Ломоносов». У России есть и ещё одно преимущество: на данный момент её государственная атомная компания обеспечивает почти всю мировую потребность в топливе, которое необходимо для работы ММР — это обогащённый уран, известный как HALEU.



Китай продал лишь два реактора за границу, однако он строит их на своей территории больше, чем любая другая страна. Кроме того, он имеет единственный наземный малый модульный реактор, работающий в коммерческих целях. И будучи единственной страной, которая имеет ММР в эксплуатации на суше, Китай имеет достаточно возможностей для завоевания значительной доли рынка, поясняется в статье.



В США пока нет международных проектов в стадии реализации, хотя американцы активно стремятся привлечь внимание других стран своими технологиями. При этом они также вкладывают средства и в собственное производство топлива. Это очень важно — учитывая, что два демонстрационных проекта ММР (один от X-energy в Вашингтоне, а другой принадлежит TerraPower Билла Гейтса в Вайоминге) получили государственную поддержку для запуска к 2028 году, а для этого им понадобится топливо, подчёркивает CNN.



Однако американским атомным энергетическим компаниям очень трудно конкурировать с компаниями из таких стран, как Россия и Китай, поскольку там действуют предприятия с государственной поддержкой и им не нужно постоянно доказывать экономические выгоды своего производства. «Нашим поставщикам атомной энергии приходится конкурировать в США с дешёвым природным газом. А за границей они конкурируют с авторитарными организациями, которые оказывают большое политическое давление и заключают комплексные сделки», — заявила Кирстен Катлер, старший стратег по инновациям в области ядерной энергетики Госдепартамента США.



Она также отметила, что ядерные соглашения с другими странами заключаются на довольно долгий срок, достигающий нескольких десятилетий, поэтому между партнёрами необходимо добиться доверия и стабильных отношений, чего не получится сделать без помощи дипломатии. США также нужно будет доказать, что предлагаемые на мировом рынке американские технологии ММР являются экономически жизнеспособными, а сделать это тоже не всегда просто, отмечает CNN. Для этого потребуется добиться того, чтобы производство такой энергии обходилось дешевле, чем на угольных и газовых электростанциях.



Американцы также пытаются подключать свои ресурсы в дипломатических кругах, чтобы выиграть эту гонку. В частности, посланник США по вопросам климата Джон Керри был одним из самых ярых сторонников ядерной энергетики на климатическом саммите COP28. По информации из осведомлённых источников, Вашингтон также активно убеждал Европейский союз включить ядерную энергетику в свой официальный список «зелёных» источников энергии, говорится в статье.



Но даже если предположить, что в индустрии производства ММР в США произойдёт резкий взлёт, на расширение её масштабов все равно потребуются годы, предупреждают эксперты. Вероятнее всего, потребуется время как минимум до конца текущего десятилетия, чтобы можно было хотя бы точно понять, насколько жизнеспособными являются такие проекты. Так считает Мохаммед Хамдауи, вице-президент по возобновляемым источникам энергии и энергетике в исследовательской компании Rystad Energy.



«Я не думаю, что это будет крупный игрок в энергетическом балансе, как минимум, до второй половины следующего десятилетия. На это потребуется время», — подчеркнул Хамдауи. И в этом также заключается проблема, поскольку всему миру необходимо уже в нынешнем десятилетии существенно и регулярно сокращать выбросы углекислого газа, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, заключает CNN. Но без скорейшего развития и внедрения новых технологий сделать это будет крайне сложно.