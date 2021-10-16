ZDF: в борьбе за превосходство в Арктике России помогают плавучие АЭС

Россия инвестирует большие деньги в развитие инфраструктуры в Арктике, сообщает ZDF. Москва борется за превосходство в регионе, прокладывая там новый торговый маршрут. Эту кампанию по освоению Крайнего Севера нужно обеспечивать энергией, и занимается этим плавучий «мини-город», атомная электростанция «Академик Ломоносов». Более того, Кремль планирует построить ещё четыре таких объекта.

Это журналистское путешествие в конец мира. Из Москвы в Певек. 12 часов полёта. Разница во времени — 9 часов.

КРИСТИАН ЗЕММ: Начинается. Заходим на погрузочную платформу.

В самолёте Антонова, которому 14 лет, мы летим над Чукоткой. Зимою здесь бывает -40°. Певек — это самый северный город России. У берега Восточно-Сибирского моря стоит «Академик Ломоносов» — его нельзя не заметить. Это первая плавучая атомная электростанция в мире. Её длина составляет 144 метра. Ширина — 30 метров. Её отбуксировали сюда из Мурманска. C прошлого года она обеспечивает регион теплом и электричеством.

ВИКТОР ЕЛАГИН, главный инженер: Ну мы же первые. И мы этим гордимся. <…> Главное преимущество — это мобильность. Эту станцию можно построить где-нибудь на отдалённой верфи, а потом отбуксировать по морским путям куда надо.

Мы идём вверх и вниз по бесчисленному множеству проходов и лестниц. Так можно за день быстро пройти пару километров, рассказывают нам рабочие. Атомная электростанция — как маленький город. Тут есть спортивный зал, тренажёрный зал и бассейн. Здесь работают больше 200 человек. Питание атомная электростанция получает от двух мини-реакторов, которые также задействуются на ледоколах. Они поставляют питание к турбинам и генераторам. Таким образом удаётся обеспечить энергией 100 тысяч человек. Защитники окружающей среды относятся к проекту критически. Называют атомную электростанцию «плавучим Чернобылем».

ВЛАДИМИР ЧУПРОВ, российское отделение Greenpeace: Главная угроза этой конструкции заключается в том, что сам этот корабль плыть не может. Это означает, что у него нет двигателя. <…> И корабль могут раздавить льдины.

«Академик Ломоносов» — это проект престижа, демонстрирующий возможности российского энергообеспечения. А Певек — это стратегически важное место. Речь идёт о борьбе за превосходство России в Арктике. В Чукотке проживает мало людей, но здесь много полезных ископаемых.

Мы едем на золотой прииск. Четыре часа в пути на автомобиле. Ледяная гладь. Он также получает электричество от плавучей атомной электростанции. В прошлом году в одном только этом месте было добыто четыре тонны золота.

ОЛЕГ СЕЛЕЗНЁВ, руководитель золотого прииска «Майское»: Арктика плохо исследована. Речь главным образом идёт о полезных ископаемых. Они всех очень интересуют.

Именно поэтому морской путь через Арктику имеет для России очень большое значение. В устаревшую инфраструктуру инвестируются миллиарды, а также в сферу энергетики и транспортировки. Для того чтобы придать Северному морскому пути статус мирового торгового маршрута, порт в Певеке увеличат в 3-4 раза.

МАКСИМ ЖУРБИН, заместитель главы администрации Певека: Компания «Росатом» строит новые большие ледоколы, которые будут обеспечивать возможность судоходства в наших арктических водах. Для мировой экономики морской путь через Арктику выгоден тем, что там нет пиратов.

Такие станции, как в Певеке, обеспечивают энергией российскую кампанию по освоению Арктики. И более того, в планах построить ещё четыре.

Дата выхода в эфир 14 октября 2021 года.