Evening Standard: смелый, но спорный проект — учёные задумали вернуть в Арктику мамонтов

Американские исследователи собираются искусственно воссоздать мамонтов в ближайшие шесть лет. Учёные рассчитывают, что возвращение шерстистых гигантов в арктическую тундру приведёт к восстановлению экологического разнообразия региона. Однако некоторые эксперты серьёзно сомневаются, что в итоге проект даст желаемый результат, пишет The Evening Standard.

Шерстистые мамонты вскоре смогут снова бродить по земле. По крайней мере, на это рассчитывают американские учёные, которые приступают к «смелому проекту» по возвращению животных в арктическую тундру, пишет The Evening Standard.

Исследователи потратили годы на изучение возможности воссоздания «гигантских зверей», вымерших тысячи лет назад. И вот теперь компания Colossal, занимающаяся биотехнологиями и генетикой, считает, что сможет решить эту задачу за $15 млн., и надеется получить первых мамонтят уже через шесть лет, отмечает издание.

Инициаторами проекта стали известный гарвардский генетик профессор Джордж Чёрч и основатель Colossal Беном Ламмом. Последний прославился тем, что планировал запускать спутники для поиска НЛО в атмосфере Земли, обращает внимание The Evening Standard.

По словам издания, учёные собираются определить гены, характерные для мамонта, путём сравнения замороженных генетических образцов шерстистых мамонтов и азиатских слонов. Затем они отредактируют клетки кожи азиатских слонов, чтобы те могли содержать гены шерстистого мамонта.

Яйцеклетку планируется создать из стволовых клеток в лаборатории, а её ядро заменить ядром клетки кожи, содержащей ДНК мамонта. Затем благодаря стимулированию она начнёт делиться и расти либо внутри суррогатной матери-слонихе, либо в искусственной матке, поясняет Evening Standard.

Технически говоря, в результате всех этих манипуляций получится не настоящий шерстистый мамонт, а генетически модифицированный гибрид. Впрочем, сами авторы проекта этого и не скрывают.

«Наша цель — создать морозостойкого слона, но он будет выглядеть и вести себя как мамонт. Дело не в том, что мы пытаемся кого-то обмануть, а в том, что мы хотим создать существо, функционально эквивалентное мамонту, которое сможет чувствовать себя комфортно при -40 °С и делать всё, что делают слоны и мамонты», — заявил профессор Чёрч.

До своего исчезновения мамонты населяли обширные луга Северной Америки, России и Европы. В течение 800 тыс. лет они играли заметную роль в арктической экосистеме, подчёркивается в статье.

Некоторые учёные утверждают, что на экосистему тундры, возникшую в отсутствие мамонтов, теперь влияет изменение климата, вызванное деятельностью человека. По их мнению, без крупных животных, уплотняющих и соскребающих толстые изолирующие слои зимнего снега, сильные холода не проникают в почву, что сказывается на видовом разнообразии региона.

Однако не все эксперты поддерживают план Colossal. Сотрудница лондонского Музея естественной истории доктор Виктория Херридж, которая специализируется на изучении слонов, называет проект «неправдоподобным».

«Этот проект вызывает много вопросов. Ключевыми этическими моментами являются аспекты экспериментов над животными и их содержанием. Что это собой представляет это существо? Является ли оно новым видом? Как много их нужно (чтобы заселить тундру. — ИноТВ)? В случае успеха, какими будут нужды разумного социального существа? И каковы будут наши обязательства перед ним?», — риторически спрашивает Херридж.