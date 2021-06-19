Глава МИД Норвегии: учения НАТО в Арктике «компенсируют асимметрию» по отношению к России
Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом информирует РИА Новости.
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от национальной команды Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Российский лидер Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.
Защитник сборной Дании Андреас Ольсен рассказал о визите перенёсшего инфаркт полузащитника Кристиана Эриксена в расположение национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной России.
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Коко Вандевей в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.
В Москве на складе пиротехники на Лужнецкой набережной ликвидировали открытое горение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Москве.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и госсекретарь США Энтони Блинкен будут сопредседателями на министерской встрече международной антитеррористической коалиции против террористической группировки «Исламское государство»*.
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц стал самым молодым автором гола национальной команды в истории её выступлений на чемпионатах Европы.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в эфире «Соловьёв LIVE» рассказал о ситуации с койками для больных COVID-19 в столице.
Сборная Португалии стала автором уникального антирекорда в истории чемпионатов Европы и мира по футболу.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за национальную команду.
В Кинельском районе Самарской области два легковых автомобиля столкнулись, погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.
В Молдавии за сутки выявили 49 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 256 103.
Болельщики сборной Венгрии по футболу перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы с Францией прошли с баннером против преклонения колена в поддержку движения Black Lives Matter.
Сборная Германии по футболу взяла верх над командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком в Тульской области.
Российская триатлонистка Валентина Рясова заняла второе место в спринте на чемпионате Европы в австрийском Кицбюэле.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.
В Греции за сутки выявили 394 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
Хорватский защитник Матео Барач перешёл из венского «Рапида» в футбольный клуб «Сочи».
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о пострадавших при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил в ворота немецкой национальной команды.
Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением об уровне сборной России перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 116-летней давности.
Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе из французского «Лиона» нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
В Минэнерго России сообщили о восстановлении энергоснабжения потребителей в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Директор московского ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксёнов отреагировал на новость о переговорах клуба с бывшим главным тренером английского «Эвертона» португальцем Марку Силвой.
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд немецкого форварда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира и Европы.
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 10 321 человека.
Известный певец Валерий Сюткин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.
В ГУ МЧС России по Москве заявили, что спасатели локализовали возгорание на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.
Руководство московского ЦСКА заинтересовано в бывшем главном тренере английского «Эвертона» Марку Силве.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил потратить 70 млрд рублей на систему предотвращения биологических угроз.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника сборной России по футболу Александра Головина.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, призвавшей увеличить материнский капитал и расширить его формы.
Площадь пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы увеличилась до 500 кв. м.
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над Викторией Азаренко из Белоруссии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.
В МЧС России заявили, что к тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию.
Полузащитник сборной Венгрии по футболу Ласло Кляйнхайслер признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата Европы с Францией.
Посольство России в Тегеране прокомментировало итоги президентских выборов в Иране.
Футболисты петербургского «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин пройдут просмотр в футбольном клубе «Сочи».
В пресс-службе МЧС России рассказали подробности о пожаре на Лужнецкой набережной в Москве.
С 20 июня в Санкт-Петербурге сократят максимальное количество зрителей в фан-зоне чемпионата Европы по футболу в связи с коронавирусом.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что российский Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», призвала увеличить размер материнского капитала.