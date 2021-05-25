«Получится, как с Крымом» — Die Welt предупредила о риске проигрыша Запада в Арктике

США и НАТО необходимо срочно разработать стратегию по сдерживанию России в Арктике, пишет Die Welt. Иначе Запад опять пробудится слишком поздно и будет вынужден мириться с уже свершившимся фактом, как это было в случае с присоединением Крыма и завершением строительства «Северного потока — 2». Россия всегда опережает Запад на шаг, сетует автор статьи Клеменс Вергин.

На прошлой неделе администрация главы Белого дома Джо Байдена всех запутала, отменив санкции против компании Nord Stream 2 AG и газопровода «Северный поток — 2», пишет Die Welt. При этом американцы приняли дополнительные штрафные меры против ряда предприятий и кораблей-трубоукладчиков, задействованных в его строительстве. Это такое же убедительное поведение, как если бы девушка сказала, что она «немножко беременна», считает автор статьи Клеменс Вергин.

Очевидно, что таким образом президент США хотел добиться разрядки в отношениях с Германией, ведь это действительно странно, что американцы препятствуют реализации проекта своего союзника. Но, по сути, Вашингтон в этом вопросе прав, ведь в целом немецко-российский трубопровод вредит геополитическим интересам Запада. Теперь же США отступают, но делают это в первую очередь из-за того, что не верят, что строительство «Северного потока — 2» получится остановить, ведь оно уже практически завершено.

Это решение Байдена — «свидетельство нерешительности», продолжает издание. И принял он его на фоне ещё одного назревающего геополитического конфликта с Россией в Арктике. Эксперты убеждены, что Москва, которая возглавит в этом году Арктический совет, будет прилагать всё большие усилия для того, чтобы закрепиться в богатом сырьём регионе. В последние годы Россия увеличила там своё военное присутствие. Строятся новые взлётные полосы. В марте три российских подводных лодки пробились через арктические льды, заявив таким образом о притязаниях России.

Глава Кремля Владимир Путин уже назвал Арктику «сферой особых интересов» России. Этот регион важен для поддержания экономики страны, которая сильно зависит от экспорта ископаемых источников энергии. США обвиняют Россию в «милитаризации» Арктики, но до сих пор в правительства Байдена нет концепции того, как можно было бы помешать Москве. Поэтому самое время, чтобы Америка и НАТО разработали стратегию, как можно ответить на усиление военного присутствия России в регионе. Иначе Запад в очередной раз пробудится слишком поздно и будет вынужден мириться с уже свершившимся фактом, как это было, например, с «аннексией»* Крыма или завершением строительства «Северного потока — 2». Россия всегда опережает Запад на шаг, сетует Вергин.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).