Американский политолог: «всё кончено» — на данном этапе Украине не помогут никакие деньги

США могут отправлять Украине миллиарды долларов — однако на данном этапе конфликта ей это уже ничем не поможет, заявил политолог Джон Миршаймер в эфире Judging Freedom. По его словам, на сегодняшний день «война, по сути, окончена», а любые попытки Запада помочь Киеву «не будут иметь никакого значения». Единственное, что теперь зависит от Украины, — это сколько территории она ещё потеряет.

Удивило ли вас, когда в начале этой недели Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, сообщил пресс-службе Белого дома, что министерство обороны «нашло» военное оборудование и артиллерийские снаряды на 300 миллионов долларов? Просто «нашло» и отправило туда (на Украину. — ИноТВ), утверждая, что разрешение уже было получено. Мол, мы попросили наших бухгалтеров произвести перерасчёты, и оказалось, что у нас больше запасов, чем мы думали!

Первый вопрос: разве так работает министерство обороны? И второй: что это даст украинцам, если им нужны люди?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог, профессор: Меня это не удивило. Даже более того, у них есть ещё четыре миллиарда долларов, которые они могли бы отправить, если бы захотели. Но суть заключается в том, что это не имеет никакого значения. Им нужно оружие. А то оружие, которое мы собираемся отправить им в этом пакете на сумму 300 миллионов долларов, — этого просто крайне мало. Этого оружия недостаточно, чтобы оно имело хоть какое-то значение.

Что нужно украинцам, так это много артиллерии, много танков, много самолётов, и, кроме того, им нужно больше людей. А мы при всём желании не сможем обеспечить их людьми и необходимым вооружением.

Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, — с каждым днём становится всё яснее и яснее, что украинцы проигрывают. Эта война, по сути, закончена. Единственный интересный вопрос: сколько территории они потеряют и как будет выглядеть окончательная линия раздела между обрубком, оставшимся от Украины, и территорией, которую аннексируют русские? Это большой вопрос в отношении будущего.

Но всё кончено. Мы можем посылать им 300 миллионов долларов, миллиард или тот самый 61 миллиард — это уже не будет иметь никакого значения.

Дата выхода в эфир 15 марта 2024 года.