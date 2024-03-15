Washington Post: администрация Байдена задумалась о «мрачных» сценариях для Киева

В команде Джо Байдена с некоторых пор стали обсуждать вопрос о том, какие перспективы ждут Украину в случае, если она всё-таки лишится материальной поддержки со стороны Вашингтона, сообщает The Washington Post. По информации издания, в президентской администрации убеждены, что, если конгресс не одобрит новый пакет помощи, Украине удастся избежать «коллапса» только ценой огромных потерь.

Несмотря на то что Джо Байден упорно продолжает давить на конгресс с тем, чтобы законотворцы наконец одобрили его пакет помощи Украине в размере $60 млрд, в его администрации признают, что Вашингтону необходимо готовиться к «мрачным перспективам», которые ждут Киев, если законопроект так и не будет принят, пишет The Washington Post.



Как разъяснили изданию на условиях анонимности чиновники администрации, без американской поддержки Украина будет двигаться к «коллапсу»: если ей и удастся сдержать россиян, это будет достигнуто ценой огромных потерь. «Без принятия соответствующего законопроекта и сохранения поддержки со стороны США сценариев со светлым будущим у Украины не будет», — цитирует The Washington Post одного из функционеров.



Аналогичную точку зрения озвучил на прошлой неделе и глава ЦРУ Уильям Бёрнс, который предупредил конгрессменов о том, что без помощи Вашингтона Киеву уже в этом году будет грозить «утрата существенных территорий».



По данным WP, украинское руководство предупредило западных партнёров о том, что у него заканчиваются противовоздушные ракеты, из-за чего российские удары становятся всё более эффективными: по подсчётам Киева, если раньше украинские ПВО старались сбивать 80% российских ракет, уже к концу марта боеприпасы для некоторых ЗРК закончатся — и тогда ВСУ смогут отражать не более 20% ударов.



Между тем некоторые эксперты отмечают, что перед украинскими войсками стоит и «структурная» проблема, которую американская помощь — если она в итоге начнёт поступать — решить не поможет: это — нехватка личного состава. Украинские законодатели до сих пор не могут принять законопроект, снижающий минимальный возраст лиц, подлежащих мобилизации, — а это значит, что долгожданного пополнения войска Киева в нынешнем году могут не дождаться, подчёркивается в материале американского издания.