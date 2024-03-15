JF: взятие Авдеевки воодушевило российские войска и сделало Донецк безопаснее
Насколько критичен для общей картины тот факт, что Россия хочет вернуть себе то, что, по её словам, является исторически русским? Российский триумф и украинское поражение в Авдеевке неделю назад или около того — насколько это было важно?
ПАТРИК ЛАНКАСТЕР, американский независимый журналист: Я думаю, что как стратегически, так и с точки зрения морального духа это был огромный подъём. Для России ситуация на поле боя буквально переключилась. Кажется, что теперь они действительно активно продвигаются вперёд. Практически с каждой из этих четырёх территорий — Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона* — приходят сообщения о том, что линия фронта меняется, по мере того как Россия захватывает всё новые территории. Это началось с тех пор, как несколько недель назад была взята Авдеевка, и продолжается практически каждый день. Так что это сыграло огромную роль.
Но это поднимает дух не только солдат, но и простых жителей Донецка и Донбасса. Дело в том, что до взятия Авдеевки территория Украины находилась примерно в 8—11 километрах от центра Донецка, и последние 10 лет Украина обстреливала его центр и другие районы города как раз из Авдеевки. Сейчас, к счастью, обстрелы многих из этих районов сократились, потому что Авдеевка больше не принадлежит Украине и линия фронта отодвинута от центра Донецка примерно на 20—23 километра.
Так что теперь основная масса оружия Украины, которое реально может поразить центр Донецка, — это оружие, поставляемое Западом. В частности, как мы видели всего несколько недель назад, когда я был у вас в эфире, это были 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты HIMARS, предоставленные США. То есть это последнее оставшееся оружие, которое сейчас убивает мирных жителей Донецка. И разумеется, к этому добавляется всё более активное использование беспилотников: буквально каждый день украинские беспилотники сбрасывают бомбы на гражданские районы и совершают атаки камикадзе.
Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.
* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).