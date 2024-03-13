Bloomberg: Варшава опасается победы Путина на Украине

Главная задача западного сообщества во главе с США — это помешать Путину победить в украинском конфликте, заявил президент Республики Польша Анджей Дуда в интервью Bloomberg. Польский лидер рассказал, что изложил свою позицию на встрече с американскими конгрессменами и сенаторами по случаю 25-летия принятия Польши в НАТО.
АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши:Польша входит в состав НАТО уже 25 лет. И сегодня для меня действительно очень важный день. Господин президент Джо Байден пригласил меня, премьер-министра Туска и польскую делегацию в Белый дом по случаю 25-й годовщины, и у нас была очень важная встреча.
Перед этим меня пригласили в конгресс, где я встретился с членами сената и палаты представителей. И у нас действительно был разговор на важные темы, связанные с сегодняшней безопасностью. Мы говорили о безопасности по прошествии 25 лет с нашего вступления в НАТО. Но мы также говорили о безопасности через призму российской агрессии на Украине. Это сегодня наша главная тема.
Сегодня я поднимал этот вопрос как сосед Украины, как ближайшая страна. Именно у меня есть возможность непосредственно следить за развитием событий там. И эту картину я сегодня обрисовал как для сенаторов, так и для конгрессменов. Я подробно описал, как мы видим эту ситуацию и что необходимо Украине сегодня, чтобы Путин не победил. Потому что для нас это самое главное. Путин не должен победить, Россия не должна победить. И мы берём на себя полную ответственность за наши слова.
Это обусловлено нашим опытом, а также нашей историей. Нашу страну Россия несколько раз порабощала. Если Россия победит в украинском конфликте, если Путин победит в украинском конфликте, он атакует снова. Он атакует другие государства, потому что это возрождённый российский империализм, и он жаден. Он захочет атаковать дальше. Вот, почему его надо остановить, заблокировать, наказать. И это самая главная задача, которая сегодня стоит перед западным сообществом во главе с Соединёнными Штатами Америки.
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