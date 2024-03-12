Redacted: от отчаяния НАТО копает себе могилу, обостряя конфликт с Россией
Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.
Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен силами ПВО над территорией Брасовского района Брянской области.
В Шебекино Белгородской области в результате падения с последующей детонацией БПЛА осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.
Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Сигнал ракетной опасности объявлен на территории всей Белгородской области.
Ночью 12 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России.
Первая ракетка мира Новак Джокович уступил 123 ракетке мира итальянцу Луке Нарди в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Новая кипрская партия «Элпис» («Надежда») заявила о желании активно развивать связи с Россией.
Американский поп-певец Эрик Кармен, наиболее известный как автор хита 1970-х годов All by myself, умер в возрасте 74 лет.
БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Television, что Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского, напоминает «вредного для своего народа побеждённого клоуна».
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступает в силу 12 марта.
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже.
В МЧС России по Белгородской области сообщили об обстреле Грайворонского городского округа.
Президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава.
Еврокомиссия выделит €1,4 млн в рамках программы по развитию демократии и защиты прав человека в Северной Македонии. Одним из приоритетных направлений деятельности станет развитие потенциала расследовательской журналистики и борьба с «зарубежным манипулированием информацией». С документом ознакомился RT.
Расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артёмовска.
Уровень террористической угрозы в США после эскалации палестино-израильского конфликта перешёл на совершенно иной уровень.
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.
Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, сообщивший о проблемах с сборкой самолётов, найден мёртвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании.
Угроза ракетной атаки объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ударная группа российских вертолётов нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Северо-Донецком направлении.
Подразделения группировки войск «Запад» барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе населённого пункта Ямполовка на Купянском направлении.
Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо, ранее работавшим в телекомпании CNN.
Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами Курской области.
Cилами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что атаковало точным ударом американский корабль Pinocchio в Красном море.
Власти Белгорода объявили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах.
В провинции Шаньси на севере Китая в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек.
Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам и являются частью психологической войны, однако они не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.
Ещё два украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области.
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью.
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией.
В Орле атаке украинского беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.
Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора.
Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами.
Шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили, что атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Семь населённых пунктов в Белгородской области осталось без света из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе Белгородской области.
Ушедшие из России Honor, Xiaomi, Acer, Samsung снова появились на рекламном рынке и проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы.
В небе над Фатежским районом Курской области силами ПВО сбит украинский беспилотник.
Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области на западе Украины.
Президент Франции, обещающий всё новые поставки вооружений Украине, готов полностью «ощипать» собственную армию.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.
Минсельхоз России предложил ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы до 31 августа.
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и ряде регионов Украины.
Ракетная опасность объявлена в Курской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии.