Ночью 12 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России.

Умер поп-певец и автор хита «All by myself» Эрик Кармен

Американский поп-певец Эрик Кармен, наиболее известный как автор хита 1970-х годов All by myself, умер в возрасте 74 лет.