НАТО и США в отчаянии, потому что западному господству скоро придёт конец. Именно поэтому они копают себе могилу, намеренно обостряя конфликт с Россией на Украине и подталкивая к прямому столкновении России с альянсом, заявил ведущий Клейтон Моррис в эфире своего YouTube-канала Redacted.

Эти люди сумасшедшие? Эти глобалисты пытаются начать третью мировую войну, в то же время намеренно загоняя Соединённые Штаты в тупик? Потому что именно такое впечатление складывается. И, кстати, Путин и Китай смотрят на то, как мы сами копаем себе могилу.

Это, конечно, полностью изменит глобальный миропорядок, и Путин именно это сказал Такеру Карлсону. Вам что, больше нечем заняться, кроме как вмешиваться в дела на Украине?! Разве у вас нет настежь распахнутой южной границы?!

ВЛАДИМИР ПУТИН: Вам больше нечем заняться? У вас там проблемы на границе, проблемы с иммиграцией, проблемы с национальным долгом, он уже более 33 триллионов долларов. Вам больше нечем заняться, кроме как сражаться на Украине?

За последние несколько дней мы получили самый ясный признак того, что Соединённые Штаты и НАТО всё более отчаянно пытаются удержать свою глобальную гегемонию. Мы перейдём к обсуждению этих важных событий через секунду.

Но сперва, в прошлом апреле произошло нечто потрясающее, что не получило никакого освещения на американском телевидении. Да и зачем? Ведь это произошло в Польше. Во время телевизионного обращения. Польский президент вышел в эфир и шокировал западных союзников, когда он заявил, что если мы потеряем Украину, это положит конец золотой эре Запада.

Цитирую: «Поражение на Украине может стать началом конца золотого века Запада». Другими словами, речь совсем не об Украине. Украина — это просто метафора для конца господства американского доллара и конца западной гегемонии.

Это положит конец западному господству и начало новому мировому порядку, возглавляемому странами БРИКС. И вот почему сейчас их охватило отчаяние, как никогда раньше. На этой неделе Швеция вступила в НАТО, положив конец 210-летнему нейтралитету.

ДЖО БАЙДЕН: Швеция стала официальным членом. Их министр сегодня здесь. Встаньте.

О чём они думали? Возможно, Запад запугал их, заставляя так поступить? Швеция только что выстрелила себе в ногу. НАТО теперь полностью на пороге России. Это, несомненно, приведёт к прямой горячей войне с Россией. Как отметил Такер, это как раз то, чего они и хотят.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Что они сделают? Они начнут войну с Россией. Вот что они сделают. Между Соединёнными Штатами и Россией будет горячая война в течение ближайшего года. Да, конечно, они же всё равно этого хотят.

У нас на программе есть выражение, что отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки. И прямо перед падением империи всё становится наиболее кровавым. Посмотрите на падение Рима, самое кровавое время в их истории. Далеко ходить не надо, посмотрите на Украину.

Война закончена. Зеленский успешно убил более 500 000 украинцев после того, как выбросил на свалку подписанное им мирное соглашение, которое могло бы спасти жизни тех людей. Но вместо этого он полностью разрушил свою страну.

Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.