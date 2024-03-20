У Украины ни денег, ни пороха — Washington Post о проблемах Киева с производством вооружений

За время украинского конфликта Киев заметно нарастил внутреннее производство вооружений, однако этой продукции всё равно недостаточно для компенсации проблем с западными поставками, пишет The Washington Post. При этом, как указывает издание, наращивать производство Украине мешает не только нехватка финансирования и дефицит пороха.

Несмотря на резкий рост производства военной продукции на Украине, её недостаточно для того, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно вооружений из США, пишет The Washington Post.



При этом наращивать производство украинской промышленности мешает целый ряд сдерживающих факторов: от отсутствия адекватного финансирования до поиска достаточного количества пороха.



Перебои в цепочках поставок и резкий рост международного спроса, отчасти вызванный конфликтами на Украине и в секторе Газа, привели к исчерпанию запасов пороха и ракетного топлива в мире. На Украине это приводит к периодическим остановкам производства, рассказал изданию представитель компании «Украинская броня».



В результате, как отмечает The Washington Post, даже если Киеву удастся решить вопрос с финансированием, ему всё равно придётся столкнуться с мировым дефицитом взрывчатых веществ.



Кроме того, по словам оборонных подрядчиков, методы закупок украинского правительства также препятствуют производству, поскольку контракты подписывают несколько министерств, а сплочённой системы нет.



В статье также указывается, что по мере роста производства вооружений на Украине Россия начала наносить удары по оружейным заводам.



«Многие ракеты перехватываются, но, как сообщается, некоторые из них находят свою цель. При этом, когда по заводам наносится удар, Украина не раскрывает информацию об этом», — подчёркивается в статье.