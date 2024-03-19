Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине
Необходимо трезво подвести баланс: российская экономика процветает, в то время как немецкая — сокращается, подчёркивает Сара Вагенкнехт в интервью Welt. Она призывает отменить антироссийские санкции: «В этом случае мы сделаем одолжение не Путину, а собственной стране и нашему народу».
Населению Германии сейчас приходится очень тяжело из-за высоких цен на электроэнергию и инфляции. Поэтому в этой сфере было бы разумно снова прийти к какому-то соглашению, а не ввязываться во всё больший конфликт с Россией. Нынешняя политика не просто опасна — она действительно очень сильно вредит Германии в экономическом отношении.
Вагенкнехт также отметила, что не считает это вопросом нравственности. Когда дело касается подобных тем, в политике практикуется двойная мораль: с одной стороны, Россия облагается санкциями, с другой Германия активно ведёт дела со многими «исламистскими диктатурами» на Ближнем Востоке — например, с Катаром — и даже снова продаёт оружие Саудовской Аравии.
Кроме того, немцы оказались единственными моралистами в Европе. Австрия в прошлом году импортировала 98% своего газа из России. США в несколько раз увеличили импорт российского урана, так же поступила и Франция. Уран не попал под санкции, потому что французское правительство оказалось более настойчивым на уровне ЕС, чем немецкое. Все эти санкции — не результат высокой нравственности. Речь идёт главным образом об экономических интересах, и в проигрыше в итоге оказывается именно Германия. Поэтому имеет смысл снова наладить сотрудничество с Россией.
Победу Владимира Путина на выборах немецкий политик также не считает неожиданной, потому что его поддержка среди российского населения велика. По её мнению, Европе давно пора отказаться от иллюзии, что когда-нибудь ЕС сможет вести переговоры с Россией без Путина. Кроме того, прошлое показало, что возможности для переговоров существуют — но добиться окончания конфликта на Украине, поставляя туда всё больше оружия, невозможно.
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