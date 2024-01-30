Государственный министр Карстен Шнайдер признался в эфире немецкого телевидения: денег больше нет — в бюджете Германии ничего не осталось, хотя налоговые поступления в 2023 году были рекордно высокими и составили около €916 млрд. Новых пакетов помощи теперь ждать не приходится, и кредиты на инвестиции тоже стали невозможны. «Ничего этого нельзя было предвидеть», — заявил политик.

Впервые член федерального правительства открыто и прямо признался в ток-шоу в том, что у правительства в Берлине закончились деньги, пишет немецкий таблоид Bild. В государственном бюджете Германии ничего не осталось, несмотря на рекордные налоговые поступления, которые в 2023 году должны были составить около €916 млрд.

В эфире телеканала ARD политик «светофорной» коалиции, государственный министр Карстен Шнайдер пояснил, что правительство потратило средства на пакеты помощи по коронавирусу и энергетике, чтобы субсидировать цены на газ и электричество. На это ушло порядка €800 млрд, и теперь настало время расплаты. По этой причине он больше не может объявлять о дальнейшей помощи, продолжил Шнайдер. Аналогичным образом кредиты на важные инвестиции больше невозможны по решению Конституционного суда, который запретил дальнейшее кредитование. «Это ограничивает наши возможности, — признал Шнайдер. — Ничего из этого нельзя было предвидеть...»

После ролика о протестах фермеров Шнайдер сделал ещё одно признание: «Это была ошибка в отношении фермеров. Двойное бремя — налог на автотранспорт и сельскохозяйственное дизельное топливо — было слишком велико, и это не обсуждалось с ними. Это была явная ошибка!»

Также присутствовавшая на ток-шоу Сара Вагенкнехт отметила, что у Германии сейчас «самое глупое правительство в Европе». Она подчеркнула, что хочет видеть в Берлине правительство, которое действительно представляет интересы людей в её стране.