Глава JPMorgan: США несутся к обрыву в экономике со своим госдолгом в размере $34 трлн

Стремительно растущий госдолг США приведёт страну «к обрыву», если правительство не решит эту проблему до стадии кризиса, заявил глава JPMorgan Джеймс Даймон. Как передаёт Fox Business, тревогу бьют эксперты по всей стране: по их прогнозам, к 2035 году соотношение госдолга к ВВП составит 130% — такие показатели создают прямую угрозу экономическому положению США на мировой арене.

США «движутся к обрыву» в экономике, а их госдолг «растёт как снежный ком», заявил глава JPMorgan Джеймс Даймон. Как сообщает Fox Business, председатель совета директоров и генеральный директор одного из крупнейших банков мира предупредил, что США должны решить эту проблему до того, как она перерастёт в бесконтрольный кризис.

С таким заявлением бизнесмен выступил во время панельной дискуссии в пятницу, когда его спросили о том, что будет означать для экономики США, если правительство не сможет решить проблему госдолга в размере $34 трлн. Свой ответ Даймон начал с воспоминаний о том, как в 1982 году госдолг Штатов составлял около 35% от ВВП. Сегодня же это соотношение превышает 100%, а к 2035 году, по прогнозам, достигнет 130%.

«Это обрыв, и мы видим этот обрыв, — заявил Даймон. — До него ещё около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час». Миллиардер согласился с мнением своего коллеги по дискуссии Пола Райана, который назвал растущий долг «самым предсказуемым кризисом из всех, что были у США».

Как отмечает издание, перспективы уровня госдолга США «нерадостны» и экономисты всё чаще бьют тревогу по поводу стремительных темпов расходования средств конгрессом и Белым домом. Согласно последним данным Бюджетного управления конгресса США, в течение следующих 30 лет госдолг увеличится почти вдвое, а к концу 2053 года его соотношение к ВВП составит 181%. Если эти предсказания окажутся верны, это поставит под угрозу экономическое положение Америки в мире, пишет Fox Business.