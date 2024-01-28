Союз Сары Вагенкнехт провёл свой первый партийный съезд, сообщает Die Welt. На нём лидер политического объединения, сама Сара Вагенкнехт, назвала немецкое правительство «самым глупым во всей Европе». Она убеждена, что Берлин загоняет страну в кризис, который в худшем случае может закончиться войной. Поэтому стране необходима «политическая перезагрузка», подчеркнула левый политик.

Союз Сары Вагенкнехт провёл первый партийный съезд, на котором лидер политического объединения, сама Сара Вагенкнехт, назвала нынешнее правительство Германии «самым глупым во всей Европе», сообщает Die Welt. Она обвинила Берлин в том, что он загоняет страну в кризис, который в худшем случае может закончиться войной. В связи с этим она требует произвести «политическую перезагрузку».

«У нас большие планы на нашу страну и тех людей, которые возлагают на нас большие надежды. Мы несём перед ними ответственность делать свою работу хорошо», — подчеркнула Вагенкнехт, добавив, что считает свою партию Левой партией 2.0. В качестве главных политических приоритетов она выделила стремление к миру, свободе слова и большей социальной справедливости. Левый политик потребовала увеличения минимальной заработной платы, пенсии, а также улучшения системы здравоохранения. Союз также настаивает на снижении цен на энергию, введении ценового потолка на арендную плату, отмене экономических санкций против России, а также прекращении гонки вооружений.

Во время съезда муж Вагенкнехт, бывший председатель Левой и Социал-демократической партий Оскар Лафонтен осудил действия Израиля в Газе, назвав их «военными преступлениями». Он потребовал добиться перемирия и начать переговоры, но не только на Ближнем Востоке, а также на Украине. Учитывая историю Германии, ей должно быть стыдно за то, что она поставляет Киеву оружие, «с помощью которого снова убивают русских», подчеркнул он.

На мероприятии члены партии также единогласно поддержали предвыборную программу Союза Сары Вагенкнехт, с которой она примет участие в европейских выборах. Они будут стремиться к созданию мирной, справедливой и независимой Европы, в которую войдут суверенные демократии. И для этого потребуются радикальные изменения. В частности, необходимо отменить сертификаты на CO2, которые не помогают ЕС в достижении её климатических целей, возобновить поставки нефти и газа из России, ослабить меры по урегулированию долговых обязательств, временно остановить расширение союза и ограничить европейский бюджет.