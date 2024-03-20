Le Télégramme: Украина станет одной из ключевых тем на выборах в Европарламент

05:27
Губернатор Бусаргин: БПЛА ликвидированы над Энгельсом Саратовской области
Беспилотники ликвидированы над Энгельсом Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
05:23
Бойцы полка Тульского соединения ВДВ уничтожили под Артёмовском группу ВСУ
Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте в районе Раздоловки и Весёлого на Артёмовском участке фронта.
05:17
Гранатомётчик Котов: ВСУ снизили активность артиллерии в Запорожской области
ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
05:08
Российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области
Расчёты 120-мм миномётов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области.
05:04
Спасший командира танка «Алёша» доброволец награждён орденом Мужества
Участник спецоперации Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алёша», награждён орденом Мужества.
05:00
ЕК займётся регулированием аудиовизуальных СМИ на Украине
Еврокомиссия направит финансирование Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проведения реформ в сфере регулирования аудиовизуальных СМИ «в соответствии со стандартами ЕС и передовой международной практикой». С документом ознакомился RT.
04:51
Румынские наёмники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России
Румынские наёмники утверждают, что участвовали в атаках на российское приграничье.
04:29
Посольство России: США пытаются вовлечь Латинскую Америку в поставки оружия Киеву
США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в авантюру по передаче российских вооружений Украине.
04:13
Министр обороны Украины Умеров: ВСУ получат «критически нужные» боеприпасы
Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем ПВО.
04:02
Орлов: более 200 спасателей работают над расчисткой шахты в Приамурье после обвала
Свыше 200 спасателей работают на месте обвала шахты в Амурской области, где под завалами оказались 13 горняков.
03:59
Посольство: США пора перестать считать страны Латинской Америки своим «задним двором»
США следует прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный «задний двор», заявили в посольстве России в Вашингтоне.
03:54
Сальдо: контингент Франции станет приоритетной целью, если окажется на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что французский контингент станет приоритетной целью для российских Вооружённых сил, если окажется на Украине.
03:52
ВМС США заказали 17 самолётов F/A-18
Компания Boeing получила заказ военно-морских сил США на поставку 17 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.
03:46
Минобороны: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием
Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения.
03:39
Депутат: ВС России периодически уничтожают западных снайперов и инструкторов
Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские снайперы и инструкторы появляются на линии соприкосновения, их периодически уничтожают российские войска.
03:17
В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, которым планируется оснастить гиперзвуковую ракету средней или большой дальности.
03:06
Депутат: западные подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья
Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.
02:58
Антонов: Запад делает всё, чтобы превратить Украину в антироссийское государство
Западные страны делают всё возможное, чтобы превратить Украину в антироссийское государство, их не интересует судьба простых украинцев.
02:52
Quto: в России представили полноприводный конкурент «буханки» микроавтобус «Соболь NN»
В Москве на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT показали предсерийный полноприводный микроавтобус «Соболь NN», который станет конкурентом «УАЗ буханки».
02:42
Mirror: больница в Лондоне изучает попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон
Лондонская больница, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что её сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы.
02:34
Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские
Изменения в закон «О безопасности дорожного движения», вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные.
02:21
МИД Мексики заявил об отказе принять депортированных из Техаса мигрантов
Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют депортировать на её территорию.
02:06
Гуцул: наказывать дипломатов из России за выборы в Приднестровье неправильно
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью газете «Известия» назвала неправильным решение Молдавии выслать сотрудника российского посольства из-за открытия участков для голосования на выборах президента России в Приднестровье.
01:52
Подоляк призвал к расширению атак на российское приграничье
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье.
01:31
Guardian: посол Украины устроил скандал из-за фильма об обстрелах Донбасса и СВО
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма об обстрелах Донбасса и о спецоперации.
01:13
Антонов: Россию не волнуют оценки недружественных стран относительно выборов
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов её прошедших президентских выборов.
01:02
Гуцул: в Молдавии существует сильный запрос на улучшение отношений с Россией
Молдавское общество желает улучшения отношений с Россией, это касается не только жителей Гагаузии.
00:59
Гуцул: Гагаузия не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии
Гагаузская автономия не рассматривает возможность выйти из состава Молдавии, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью газете «Известия».
00:57
Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова
Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в тренировке на турнире в Майами после смерти своего возлюбленного бывшего игрока клуба и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.
00:56
Филиппо: риторика Макрона является бегством от внутриполитических проблем
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире RT, что риторика президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину является бегством президента от внутриполитических проблем.
00:39
ВВС США: проведены успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW
ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.
00:38
РФС устроит акцию памяти Уткина на матче России и Сербии
Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал об акции памяти журналиста и телекомментатора Василия Уткина.
00:37
Из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из неспокойных округов региона 22 марта вывезут 1,2 тыс. детей в Пензу, Тамбов и Калугу.
00:34
Старовойт: электроснабжение в Курске полностью восстановлено
В Курске полностью восстановлено электроснабжение.
00:30
Генич: разговор с Уткиным стал для меня судьбоносным
Комментатор Константин Генич поделился воспоминаниями о спортивном журналисте Василии Уткине.
00:27
ВСУ сбросили в Каховке с БПЛА боеприпас на машину скорой помощи, в которой везли ребёнка
ВСУ сбросили в Каховке с БПЛА боеприпас на машину скорой помощи, в которой везли больного ребёнка, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
00:17
Гладков: некоторые населённые пункты области освободят от оплаты ЖКУ за март
Жителей нескольких населённых пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
00:11
Старовойт: в центре Курска упали обломки сбитой украинской ракеты С-200
В результате работы систем ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города, пострадавших нет.
00:08
Мамиашвили заявил, что решения МОК разрушают фундамент олимпийского движения
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрушает фундамент олимпийского движения.
00:07
В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям обстреливаемых населённых пунктов
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские власти 21 марта начнут выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям ряда населённых пунктов из-за проблем с работой магазинов на фоне обстрелов.
00:03
Гладков: власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать
Много жителей Белгородской области остаются в обстреливаемых населённых пунктах, это недопустимо, властям следует убедить их выехать оттуда.
00:01
В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» для вернувшихся артистов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.
23:52
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
23:52
Футболист «Спартака» Медина из-за травмы не сыграет в матче со сборной России
Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина из-за травмы не сыграет в товарищеском матче сборной Парагвая с национальной командой России.
23:49
Блокпосты установят в ряде населённых пунктов Белгородской области
Власти Белгородской области совместно с оперативным штабом приняли решение с 20 марта установить блокпосты в ряде населённых пунктов региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
23:48
Пашинян обсудил со Столтенбергом мирный договор между Ереваном и Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мирный договор между Арменией и Азербайджаном.
23:44
Аналитик Меркурис спрогнозировал коллапс ВСУ в Харьковской области
Британский аналитик Александр Меркурис спрогнозировал скорый коллапс украинской армии в Харьковской области.
23:42
Экс-хоккеист столичного «Динамо» Саймон скончался в возрасте 52 лет
Бывший хоккеист московского «Динамо» канадец Крис Саймон скончался в возрасте 52 лет.
23:39
Гладков: на подлёте к Белгороду сбили 11 воздушных целей
В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей.
23:35
В Минэнерго сообщили о работе над мерами по защите объектов ТЭК
Минэнерго России отрабатывает меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса.