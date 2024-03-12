Эммануэль Макрон использует украинский конфликт в своих политических целях в преддверии выборов в Европарламент, констатирует онлайн-телеканал TVL. Стратегия президента заключается в том, чтобы предстать военным лидером Европы, сражающимся на стороне добра, иронизирует французское СМИ.

ВЕДУЩАЯ: Эммануэль Макрон по-прежнему одержим Зеленским, и эта одержимость очень далека от интересов украинского населения, которое стало — ни больше, ни меньше — его темой предвыборной кампании. Подробности прямо сейчас.

Украинская трагедия служит трамплином — вот как можно резюмировать стратегию Эммануэля Макрона в преддверии выборов в Европарламент. После повторяющихся дуэлей с Марин Ле Пен отныне президент отныне плетёт свою паутину в попытке использовать в конфликт на Украине как площадку для предвыборных игр.

ВАЛЕРИ АЙЕР, представитель партии «Возрождение»: Нужно также отправить ясный сигнал Владимиру Путину, который понимает исключительно баланс сил. Мы начали… Владимир утин начал военные действия, и немедленно узнал о красных линиях Запада. Мне кажется, необходимо восстановить баланс сил, что и сделал президент Республики…

За этими крайне утомительными речами, которыми мы будем наслаждаться до конца июня, Валери Айер выбалтывает — ни много, ни мало — президентскую стратегию, заключающуюся в том, чтобы предстать в статусе европейского военного лидера на стороне добра.

Дата выхода в эфир: 12 марта 2024 года.