Le Figaro: несговорчивые союзники срывают поездку Макрона на Украину

Визит президента Франции Эммануэля Макрона на Украину постоянно переносится не только из соображений безопасности, рассказывает Le Figaro. Французский лидер хочет объявить о новых мерах поддержки со стороны союзников, однако те недовольны его словами о возможном вводе европейских войск на украинскую территорию.

Макрон намерен «в ближайшие недели» посетить Украину, однако с начала года этот символичный визит постоянно откладывается, пишет Le Figaro. Его переносят из соображений безопасности, но главным образом из-за желания президента объявить о новых мерах поддержки, которые пока заставляют себя ждать.

Елисейский дворец объясняет, что Макрон намерен приехать «с пользой», а не просто «для фото». Он хотел бы объявить не только о новой поставке французского оружия, но и о решительных мерах от имени союзников. Для их обсуждения 26 февраля он собрал международную конференцию и с тех пор пытается создать коалицию стран-волонтёров для помощи Украине, чтобы поехать туда с конкретными результатами.

Однако воплотить его желания оказалось сложнее, чем ожидалось. По словам одного дипломата, многие страны-партнёры сомневаются в эффективности такого формата и опасаются дублирования других объединений. Кроме того, французское правительство признаёт, что заявление Макрона о возможном вводе войск на Украину может усложнить переговоры с недовольными союзниками, особенно с Германией.