Europe 1: Макрона обвинили в манипуляции и запугивании французов

03:12
Экс-разведчик США Риттер: избрание Путина показало, что россияне верят в систему
Россияне показали своим голосованием, что верят в нынешнюю российскую систему и в российское государство, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
03:03
Президенты Мали и Конго поздравили Путина с победой на выборах
Президенты Мали и Конго Ассими Гоита и Дени Сассу-Нгессо поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
02:52
Bild: партия Шольца выросла в рейтинге благодаря позиции по ракетам Taurus
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Альтернатива для Германии» выросли в рейтинге политических сил ФРГ благодаря позиции по ракетам Taurus.
02:26
РИА Новости: взрывы слышны в небе над Дамаском
В Сирии в небе над Дамаском слышны взрывы.
02:17
МИД Турции: в 2024 году нет фундамента для окончания конфликта на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу CNN Turk, что не видит фундамента для урегулирования конфликта на Украине в этом году.
02:12
На Камчатке спасатели МЧС России нашли второго туриста под лавиной
Спасатели МЧС России нашли второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке, без чувств.
02:09
Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши
БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши в районе Мирославца.
01:57
Глава Приамурья Орлов взял под контроль ЧП с обвалом на руднике «Пионер»
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек.
01:52
РБК: в России разработали поправки о расширении данных о россиянах в единой базе
Список информации единого ресурса данных обо всех жителях России намереваются расширить.
01:45
ЦТАК: КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра
КНДР 18 марта провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра 600 мм.
01:31
Bloomberg: ЕС в июле может начать перечислять Украине доход от активов России
Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.
01:24
Полянский: диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса
Стратегический диалог России с США с прицелом на новые договорённости по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра Штатами и НАТО своего антироссийского курса.
01:22
Сенатор Грэм: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста мобилизации
Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.
01:02
Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолётного типа
Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолётного типа, заявил губернатор региона Александр Гусев.
01:01
Плеттенберг: внушительная зарплата может не позволить «Боруссии» сохранить Санчо
Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед» по окончании арендного соглашения.
00:50
РБК: карты МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта
Карты российской платёжной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта, за исключением «дочки» российского ВТБ — банка «ВТБ Армения».
00:36
Юрист считает, что Промес вернётся в «Спартак» при малейшей ошибке Нидерландов
Нидерландский юрист высказался касательно судебного дела форварда «Спартака» Квинси Промеса.
00:35
Генштаб ВС Польши: БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь с базой под Мирославцем
Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши.
00:27
Аналитик Меркурис: Россия разрушает укрепрайоны ВСУ планирующими бомбами
Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника.
00:20
Трамп заявил, что США стали марионеткой Китая из-за Байдена
Соединённые Штаты превратились в марионетку Китая из-за политики администрации президента США Джо Байдена.
00:16
Заварухин — о второй подряд победе над «Динамо»: никто не ожидал, что заберём две игры
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды над «Динамо» в матче второго раунда 1/4 финала Кубка Гагарина.
00:13
Захарова: более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что за рубежом на выборах президента России проголосовали более 383 тыс. россиян.
00:10
Токов: самый интересный соперник для Немкова — Феррейра
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказался о шансах россиянина Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой.
00:07
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в окрестностях Харькова
В окрестностях Харькова прогремели взрывы.
00:04
Захарова: Запад пытался ограничить доступ к ресурсам МИД России во время выборов
Недружественные страны пытались всячески помешать работе ресурсов МИД России во время президентских выборов, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
23:56
Куман — о словах Депая в поддержку Промеса: сам бы я так делать не стал
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман высказался о поддержке форварда «Спартака» Квинси Промеса со стороны нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая.
23:55
Илон Маск заявил, что Байден не борется с преступностью мигрантов
Президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
23:45
Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России
В Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании в России.
23:45
Кудашов — о втором подряд поражении от «Трактора»: будем искать пути к победе
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Трактора» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.
23:35
В Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике
Вертолёт МЧС России вылетел в Амурскую область, где под завалами на руднике могут находиться люди.
23:29
В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек
Более 80 тыс. человек приняли участие в концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
23:24
Глава МИД Польши предложил ввести санкции ЕС против патриарха Кирилла
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ЕС ввести санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
23:23
Кожевников — об «Авангарде»: не ожидал, что они развалятся после первого тайма
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
23:16
В Петербурге застрелили мужчину в ресторане
Мужчину застрелили в ресторане Московского района Петербурга.
23:09
Морпех Струна объяснил высокую поддержку Путина на выборах в новых регионах
Морпех с позывным Струна объяснил высокую поддержку действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента России в новых регионах страны тем, что люди ждали помощи и получили её.
23:07
Власти Белгорода опровергли слухи о дефиците продуктов
В мэрии Белгорода опровергли сообщения о дефиците продуктов питания в магазинах.
23:06
Смородская: у нас вообще нет игровой практики, поэтому матч с Сербией важен
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.
22:58
Лётчик Юрчихин заявил, что уверен в будущем России после победы Путина на выборах
Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин в беседе с RT в связи с победой Владимира Путина на выборах президента России заявил об уверенности в будущем страны.
22:58
Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Путина на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Владимира Путина на выборах главы государства.
22:50
Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины из-за травмы
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в мартовских матчах национальной команды.
22:45
В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья
В Ингушетии 17-летний подросток ранил из ружья свою сестру, возбуждено уголовное дело.
22:42
Politico: Китай может отказаться от участия в переговорах по Украине без России
Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.
22:38
Дрон СКАТ 350 М навёл ракеты на Vampire ВСУ вблизи Белгородской области
Беспилотник СКАТ 350 М обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода, и навёл на неё ракетный удар ВС России.
22:35
«Трактор» победил «Динамо» в овертайме и увеличил преимущество в серии Кубка Гагарина
Московское «Динамо» уступило «Трактору» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:31
Беккер — об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: надо отдать должное Медведеву
Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер высказался об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
22:26
Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом.
22:24
Белый дом: США продолжат контакты с Россией по обмену заключёнными
Американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными, и эта работа продолжится, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
22:21
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
22:15
Бородавко: с европейскими тренерами общение прекратилось по понятным причинам
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, почему прекратилось общение с европейскими тренерами.
22:07
Белый дом: США будут исходить из того, что Путин — президент России
США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.