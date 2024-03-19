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Europe 1: Макрона обвинили в манипуляции и запугивании французов

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину напугали не Россию, а французов, заявил в интервью Europe 1 и CNews глава партии «Реконкиста» Эрик Земмур. По его мнению, президент манипулирует общественным мнением, потому что убеждён в возможности сплотить население вокруг главы государства в моменты опасности.
Europe 1: Макрона обвинили в манипуляции и запугивании французов
AP

Макрон своими заявлениями по Украине хочет напугать не Владимира Путина, а французов, считает экс-кандидат на президентских выборах и глава партии «Реконкиста» Эрик Земмур. В интервью Europe 1 и CNews он объяснил, что президент использует технику для манипулирования широкими массами, потому что убеждён: французы объединяются вокруг главы государства в моменты опасности.

При этом Земмур призывает к инвестициям в оборону не из-за украинского конфликта, а из-за экзистенциальной угрозы на территории Франции. По его словам, французов притесняют в их собственной стране — их вытесняет другая, чужеродная цивилизация, которая навязывает свои нормы и обычаи или силой, или количеством.
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источник
Europe 1 Франция Европа
теги
армия выступление оборона президент Россия Украина Франция Эммануэль Макрон Эрик Земмур
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